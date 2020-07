Status på spritrazziaer: Topscorer på 2,38 promille

NORDJYLLAND:Spritbilister eller bilister, der har kørt med euforiserende stoffer i blodet, har været ekstra jaget bytte de seneste dage, hvor Færdselsafdelingen ved Nordjyllands Politi i samarbejde med bl.a. folk fra Motorstyrelsen har holdt razziaer adskillige steder i Nordjylland.

Senest var det lørdag formiddag ved rundkørslen i Hulsig syd for Skagen, hvor en razzia fandt sted.

Det fortæller politikommissær Thomas Ottesen, der er operativ leder fra Færdselsafdelingen ved Nordjyllands Politi.

- Vi har lavet razziaer flere steder i Vendsyssel fra Hals i øst til Løkken-Blokhus i vest og op til Skagen i nord. Og vi må bare konstatere, at resultatet er beskæmmende, siger politikommissæren.

Videoen herunder er fra Skagen fredag - artiklen fortsætter under videoen

51 bilister er blevet bedt om at afgive en blodprøve til en endelig bestemmelse af dels alkoholpromille, dels om bilisten har kørt med euforiserende stoffer i blodet.

Topscoreren for udåndingsprøven i en alkometertest var lørdag ved middagstid på 2,38 promille.

- Det betyder jo lige til en ubetinget frakendelse af førerbeviset og konfiskation af bilen. Men det er ikke den endelige promille. Den får vi først, når blodprøven er testet, understreger Thomas Ottesen.

20





































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Han kalder de 51 sigtelser for "forholdsvis mange".

- Det ligger på niveau med tidligere års razziaer. Men i år - med coronasituationen in mente - så har folk jo haft kortere tid på værtshusene til at nå op på de promiller, så det kan svare til flere spritbilister, lyder vurderingen fra politikommissæren.

Han kalder det direkte dumt af folk at køre med promiller eller euforiserende stoffer i blodet.

- Det er voksne mennesker. De ved, vi hvert år holder disse razziaer, så de kender den risiko, der er for at blive taget, og alligevel sætter de sig bag rattet og forsøger at køre bil. Det er skidt - meget skidt, siger Thomas Ottesen, der kalder de mange sigtelser "lidt skræmmende".

- Vi håber naturligvis, vi har fået fat i mange af dem, men der er jo desværre nok nogle, der er sluppet igennem vores netmasker, lyder det fra politikommissæren, der sammen med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. Motorstyrelsen har haft omkring 30 mand i sving ved ugens aktioner.

Razziaerne fortsætter resten af i lørdag og søndag med.