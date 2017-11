Status på Vandsportens Hus på Sæby Havn

SÆBY: Foreningslivet på Sæby Havn er trådt i karakter, og tanken er, at man vil rykke sammen på færre matrikler.

Sådan lyder budskabet fra en lang række foreninger på Sæby havn, men der er et stykke vej endnu.

- I forbindelse med havneudvidelsen på Sæby Havn, indkaldte Idrætssamvirket og FUF foreningslivet omkring vand- og sportsaktiviteter, uanset om det drejede sig om styrbord / bagbord reglen eller kampen om at få den største ørred på krogen. Status er nu, at seks klubber, nemlig Sæby Sejlklub, Sæby Sportsfisker klub, Sæby Ro og Kajakklub, Sæby Vinterbadeklubben " De blå næser", Sæby Bjærgelaug og Sæby Svømmeklub har ytret ønske om at være med. Siden har også Yoga Sæby og Andersson Events oplyst, at de mangler plads eller innovation, fortæller Hasse Christensen, som er projektleder på Vandsportens Hus.

Nyt møde om fire uger

Idéen om et Vandsportens Hus udspringer af beslutningen om udvidelsen af Sæby havn og Masterplan Sæby.

- Status er at vi holder et nyt møde om ca. fire uger, og dér vil vi gerne høre fra andre klubber, der også har vokseværk. Vi har nemlig på fornemmelsen, at der er flere, der kunne have interesse i projektet, og dem hører vi meget gerne fra, fortsætter Hasse Christensen.

I foråret søgte projekt Vandsportens Hus anlægspuljen i FOU, og fik en bevilling til forundersøgelse og projektering på 100.000 kr.

- Dén bevilling er vi glade for, for det gjorde, at vi kunne tage på to studieture til havne- og vandmiljøer i Aalborg, Silkeborg, Århus, Brabrand og Vejle, hvor de interesserede klubber kunne hente inspiration til hvordan huset kunne se ud, de økonomiske beregninger samt plads- og depotet. Kommunale forvaltningsfolk og lokale ildsjæle stod klar til at dele deres viden, og spørgelysten var stor, siger han.

Ord på papiret

Med hjælp fra arkitekt og designer Michael Morell, Brian Kjær fra FUF’s bestyrelse og en journalistisk tilgang fra Mick Anderson, føler arbejdsgruppen sig godt rustet til at tage næste trin, der bliver en egentlig projektbeskrivelse.

Så nu skal der sættes ord på Vandsportens Hus.