Stena sender flere færger til Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Efter måneders neddroslen i kølvandet på coronakrisen øger færgerederiet Stena Line nu kapaciteten på ruten mellem Frederikshavn og Göteborg.

Det er især et behov for øget godstrafik, som nu får det svenske rederi til at genindsætte færgen Stena Vinga på Frederikshavn-Göteborg ruten. Den har ligget ved kaj siden maj, men nu vurderer Stena Line, at der er behov for at sætte den i drift igen.

Det betyder, at Stena Line igen har tre færger på ruten mellem Frederikshavn og Göteborg. Ud over Stena Vinga er det også Stena Danica og Stena Jutlandica.

- Vi handler på markedets efterspørgsel. Det er et godt tegn og et lyspunkt, selvom Stena Line som mange andre rederier kæmper med fortsat lave passagertal i forhold til før covid-19, siger Stena Lines pressechef Carl Mårtensson til sjöfartstidningen.se

Det er indtil videre planen, at Stena Vinga får 10 ugentlige afgange - fem fra hver havn.

Stena Line er verdens største privatejede færgerederi og råder over 36 fartøjer på 18 færgeruter i Nordeuropa. I Danmark sejler Stena Line på ruterne Frederikshavn-Göteborg og Grenaa-Halmstad.

Stena Line er en del af Stena AB, der ifølge har omkring 16.000 medarbejdere og en årlig omsætning på 37 milliarder svenske kroner.