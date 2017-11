Stillinger nedlægges på gigt- og rygcenter

SKAGEN: I løbet af den kommende uge vil tre til fire ansatte på Skagen Gigt- og Rygcenter få at vide, at de ikke længere skal arbejde på centeret. Det oplyser Kirsten Lau Baggesen, der er klinikchef for Klinik Medicin ved Regionshospital Nordjylland, som Skagen Gigt- og Rygcenter hører ind under.

Hun forklarer, at der er i første omgang er tale om omplacering. Der skal kigges på, hvorvidt der kan findes en anden stilling i Region Nordjylland til de implicerede medarbejdere, og viser det sig ikke at være muligt, kan det i sidste ende betyde fyring.

Nedlæggelsen af de tre til fire stillinger på Skagen Gigt- og Rygcenter er en konsekvens af de 7,2 millioner kroner, som klinikken er blevet pålagt at spare, forklarer Kirsten Lau Baggesen.

- Vi har valgt at gå ind at se på nogle af de steder, hvor vi har et servicetilbud, som er en lille smule bedre end det almindelige danske servicetilbud. Og vi har valgt at bespare på nogle af de mindre syge patienter og skåne de mest syge patienter, vi har indlagt i klinikken, siger Kirsten Lau Baggesen.

Hun fortæller, at det endnu ikke er til at sige, hvad besparelsen på Skagen Gigt- og Rygcenter kommer til at betyde - det skal lederen af centeret samt medarbejderne være med til at finde ud af.

- Men vi er helt sikre på, at de meget dygtige medarbejdere kan komme med et godt tilbud, selvom vi selvfølgelig er klar over, at det vil give en serviceforringelse for de patienter, der kommer derop, siger Kirsten Lau Baggesen, der er ærgerlig over at skulle finde en besparelse på et velfungerende tilbud:

- Men ét sted skal det være, og det er desværre blevet dem denne gang.

Politikere skal på banen

I Skagen ser Bjarne Kvist (S), byrådspolitiker i Frederikshavn Kommune, med stor alvor på den besparelse, der rammer Skagen Gigt- og Rygcenter.

Han frygter, at det er første skridt på vej mod en udfasning af centeret, og det vil være en katastrofe for såvel patienterne, Skagen, Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland, mener han.