Stjal bil og kørte ind i mur på tankstation

FREDERIKSHAVN:En 41-årig mand er blevet varetægtsfængslet, sigtet for at have stjålet en bil, køre ind i en tankstation og afslutte med at slå ud efter et vidne.

Det fortæller vagtchef Bent Højgaard, Nordjyllands Politi.

Episoden skete lørdag omkring klokken 19.30, hvor den 41-årige er sigtet for at have stjålet en bil på Kirkepladsen i Frederikshavn. Bilen var ikke så svær at få fingrene i, da den var ulåst og nøglerne sad i tændingen.

Efter et par minutters køretur gik det dog galt for den 41-årige, da han bragede ind i muren på Q8-tankstationen i Søndergade.

Og yderligere nogle minutter senere blev manden igen mødt af en forhindring - denne gang i form af et vidne. Det resulterede i, at den 41-årige slog ud efter vidnet og truede ham på livet, fortæller Bent Højgaard.

Den 41-årige er en god kending af politiet, og det er ikke længe siden, han blev løsladt fra en anden dom.

Derfor blev han søndag fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger på risikoen for gentagelse.