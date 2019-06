Stjal dyre designermøbler og skar sofa og seng op

FREDERIKSHAVN: Indbrudstyve tømte hen over weekenden en villa på Kastanievej i Frederikshavn for dyre designermøbler - men tyvene stoppede ikke der.

De udøvede nemlig også hærværk på en sofa og en seng ved at hælde terpentin ud over sengen og skære både seng og sofa op med en kniv.

Det fortæller politiassistent Kasper Bang, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Indbrudstyvene var kommet ind i villaen gennem et kældervindue, og indenfor tog de et Piet Hein spisebord, seks 7'er stole, to Svane-stole, en lampe af mærket Koglen samt et Omega ur og et Rolex ur, der var låst inde i en værdiboks.