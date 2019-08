ÅLBÆK: En hvid BMW blev mellem 13. og 21. august stjålet fra et hus på Skagensvej i Ålbæk. De ukendte tyve fik fat i bilen ved at bryde ind i et hus på vejen og stjæle nøglen til bilen.

Bilen er fra 2008 og modellen 335D Coupe.

Politiet efterlyser personer, der har set noget mistænkeligt i forbindelse med tyveriet.