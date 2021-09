Stjal sofa, vin og designer-lamper: Sigtet for indbrud til flere 100.000 kroner

SKAGEN:Nordjyllands Politi pågreb og sigtede onsdag eftermiddag en 41-årig lokal mand for et indbrud i en villa på Drachmannsvej i Skagen.

Listen fra indbruddet tæller blandt andet en Børge Mogensen-sofa, adskillige flasker vin, nogle træfigurer og flere designerlamper.

- Uden at kunne give et præcist beløb, er det hvad vi anser for et større indbrud med tyvekoster for flere hundrede tusinde kroner, fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi.

Indbruddet blev anmeldt 24. september, og er foregået i periode 8.-24. september.

Manden bliver torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Hjørring.