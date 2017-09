Stjernekok overtager efter Michaud på Brøndums Hotel

Brøndums Hotel har mistet en stjernekok, men en ny er allerede sat i stilling som fungerende ny køkkenchef. (Du kan læse meget mere om historien på Plus ved at klikke på linket herunder)

Allan Poulsen er en af dansk gastronomis store navne med en titel som Årets Kok 2008 på cv’et og en stribe af ansættelser på toprestauranter.

Han har i nogle måneder arbejdet på Brøndums Hotel udelukkende for at arbejde sammen med sin gamle læremester Michel Michaud.

FAKTA Brøndums Hotels nye køkkenchef 36 år og fra Hjørring

Udlært på Hotel Phønix i Hjørring

Læsø Strandgaarden

Svinkløv Badehotel

Kommandanten

Ruths Hotel

Årets Kok 2008

Læsø Strandgaarden igen

Henne Kirkeby Kro

Nimb

Bagatelle

Gamle Mejeri

Brøndums Hotel

- Vi vidste jo godt, at Michaud ville stoppe på et tidspunkt, men det var vist kun ham selv, der vidste at det skulle være nu. Så jeg fik valget mellem at stoppe eller at fortsætte. Og da jeg i forvejen har en god mavefornemmelse og godt kan lide at være her, så valgte jeg at fortsætte, siger Allan Poulsen.

Ansættelsen af Allan Poulsen vil ikke betyde det store for den mad, der serveres på Brøndums Hotel.

- Det er en rigtig god løsning med Allan Poulsen som fungerende køkkenchef. Han vil sikkert gradvist ændre på nogle af tingene, men alle de klassiske retter og smørebrød, som er kendetegnet ved Brøndums Hotel, det bliver der ikke ændret på, siger Thomas Andreasen, der er direktør på Brøndums Hotel.