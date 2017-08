Støjmålinger skal kun på hjemmeside i år

SKAGEN: Kommunen har i år valgt, at offentliggøre på kommunens hjemmeside resultaterne af de støjmålinger, der bliver lavet i Skagen. Offentliggørelsen finder sted om mandagen efter weekendens støjmålinger ved restauranter i Skagen.. De første målinger fandt sted 16.-17.juni, og følgende restauranter har i løbet af sommeren spillet for højt: Skagen Bryghus, Skagen Fiskerestaurant, La Familia, Old Irish Pub og Pakhuset, og de er alle meldt til politiet.

Men nu tyder på, at der er politisk flertal for at stoppe denne praksis med at offentliggøre navnene på hjemmesiden. Venstres Jytte Høyrup tager sagen op i byrådet på mødet, og socialdemokratiets formand for Plan og Miljøudvalget Anders Brandt Sørensen bakker op om, at offentliggørelsen skal stoppes.

- Det har aldrig været hensigten, at offentliggørelsen skulle fortsætte i flere sæsoner. Den var udelukkende effektueret, fordi vurderingen har været, at der ville komme en stribe aktindsigtssager under alle omstændigheder. Derfor er jeg enig med Jytte i, at offentliggørelsen ikke skal fortsætte til næste år, oplyser Anders Brandt Sørensen.

Om baggruden for at tage sagen op, siger Jytte Høyrup.

- Uanset om man her i sommer tager til Bratten, Bindslev eller Brønderslev, så høres det overalt at snakken omkring "støj i Skagen" næsten er mere aktuel, end snakken omkring vejret. Der jokes - og der tales i skarpe, negative vendinger. Det er vi nødsaget til at reagere på, siger hun.

- Det er indlysende, at når der sker offentliggørelse på Frederikshavn Kommunes hjemmeside, så fanger journalisterne det straks og der pustes igen til flammerne, som blusser op i såvel aviserne, på TV og de sociale medier.

Venstre mener også, at der må arbejdes videre med "Forskrift for udendørs musikarrangementer i Skagen".

- Og dialog med skagboerne er vejen frem, siger Jytte Høyrup (V).

- Vi har god tid til yderligere dialog samt evaluering af sommeren 2017 og stadig nå frem til en ny og bedre beslutning langt før nytår, således vi ikke endnu engang kommer for sent. Vores turistbranche kan slet ikke holde til, at de forskrifter, som et flertal, udenom Ventre, vedtog i Byrådssalen den 31. maj, bliver gældende i sommeren 2018, mener hun.

- Det betyder nemlig, at der på hverdagsaftener, kun må være musik til kl 22.

Det bliver til stor skade for Skagen, når turisterne skal booke næste år og spørger ind til, om politikerne nu har besindet sig. Bliver de først bekendt med endnu flere stramninger, så tør vi slet ikke tænke på følgerne.

Et flertal af restauratørerne har fremlagt et forslag, hvor man udpeger 25 datoer i løbet af sommeren, hvor alle på de datoer får tildelt en dispensation fra støjkravene i den generelle lovgivning, men det forslag mente et flertal i byrådet ikke tog tilstrækkelig hensyn til støjplagede skagboer, og man valgte i stedet af fastholde det eksisterende "støjregulativ, hvor restauranterne får dispensation 10 dage, men hvor de så kan søge på forskellige datoer efter deres behov.

Sådan står der på nettet:

16. og 17. juni 2017: Støjmålinger har vist, at Skagen Bryghus, Kirkevej 10A samt La Familia, Havnevej 12 har overskredet støjgrænserne i Restaurationsforskriften. Restaurationerne er politianmeldt. Der blev ikke konstateret overskridelser ved øvrige restaurationer​.

23. og 24. juni 2017

Der blev ikke konstateret overskridelser af Restaurationsforskriftens støjgrænser ved restaurationerne.

7. og 8. juli 2017

Støjmålinger den 7. juli har vist, at Old Irish Pub har overskredet støjgrænserne i Restaurationsforskriften. Restaurationen er politianmeldt. Der blev ikke konstateret overskridelser ved øvrige restaurationer.

14. og 15. juli 2017

Støjmålinger den 14. juli har vist, at Skagen Fiskerestaurant har overskredet støjgrænserne i Restaurationsforskriften. Støjmålinger den 15. juli har vist, at Pakhuset Skagen har overskredet støjgrænserne i Restaurationsforskriften. Restaurationerne er politianmeldt. Der blev ikke konstateret overskridelser ved øvrige restaurationer.

18., 19. og 20. juli 2017

Støjmålinger den 19. juli har vist, at Skagen Fiskerestaurant har overskredet støjgrænserne i Restaurationsforskriften. Restaurationen er politianmeldt. Der blev ikke konstateret overskridelser ved øvrige restaurationer.

21., 22. og 23. juli 2017

Der blev ikke konstateret overskridelser af Restaurationsforskriftens støjgrænser ved restaurationerne.

27., 28. og 29. juli 2017

Støjmålinger den 28. juli har vist, at Skagen Fiskerestaurant har overskredet støjgrænserne i Restaurationsforskriften. Restaurationen er politianmeldt. Der blev ikke konstateret overskridelser ved øvrige restaurationer.