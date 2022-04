Stor flok spækhuggere set ved Skagen

SKAGEN:Mens en enlig spækhugger lige nu ligger på lavt vand inde i Limfjorden og formentlig er ved at dø, ser andre spækhuggere ud til at stortrives andre steder nær Nordjyllands kyster.

Tirsdag morgen fik en gruppe fuglekiggere øje på en flok spækhuggere - mindst 11 - i Skagerrak omkring to kilometer ud for Skagen Nordstrand.

Journalist og naturbogsforfatter Søren Skov var blandt dem, der i kikkert så den store flok ude i havet. Flere af spækhuggerne sprang op fra vandet.

- Flere gange sprang de helt fri af vandet, så man kunne se dem tydeligt, fortæller han.

Spækhugger Spækhuggeren er en tandhval af delfinfamilien - og er verdens største delfin. Dens latinske navn er Orcinus orca. Spækhuggeren er et rovdyr, der godt kan angribe selv blåhvaler, når de jager i flok, men der har aldrig været rapporteret om angreb på mennesker fra spækhuggere i naturen. Den findes i alle verdens have, og der har i de senere år været en del rapporteringer af spækhuggere i farvandet omkring Skagens Gren. Hannerne kan blive op til 9,5 meter lange og veje op til seks tons, men hunnerne er lidt mindre og bliver op til 8,5 meter lange og kan nå en vægt på fem tons. Spækhuggeren findes i tre typer hvis levevis er forskellige: Standflokke, vandreflokke og offshore.. Kilde: Wikipedia VIS MERE

Der er formentlig en af de største flokke af spækhuggere, der hidtil er set ved Skagen, vurderer Søren Skov.

Flokke på fem-10 ses jævnligt ved Skagen, som er det bedste sted i Danmark at se spækhuggere fra land, men en flok på 11 eller flere er usædvanligt.

Ikke normalt

Det er også usædvanligt at se en spækhugger inde i Limfjorden, og når sådan en bliver liggende på lavt vand, selv om den kan komme fri, er det ikke normal opførsel.

Den kan meget vel være syg.

Der er sker stadig flere observationer af spækhuggere ud for Skagen de seneste år, men det har ikke noget at gøre med klimaforandringer, mener Søren Skov.

Både koldt og varmt

- Spækhuggere kan leve i både koldt og varmt vand. Der er eksempelvis mange af dem nede ved Gibraltar-strædet, nævner han.

Derimod kan kraftigere teleskop-kikkerter være en forklaring på, at flere fuglekikkere ser spækhuggere ved toppen af Danmark.

For som regel er de så langt væk fra kysten, at man ikke kan se dem med det blotte øje.

Større chancer til sommer

Chancen for at se flere flokke af spækhuggere ved Skagen vil formentlig stige hen mod sommeren, for på det tidspunkt dukker tunfisk op i Skagerrak. Og spækhuggerne følger efter i jagten på mad.

Når spækhuggere i disse dage boltrer sig i Skagerrak er det også for at fange føde.

- De går nok især efter sildestimer, fortæller Søren Skov.