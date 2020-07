Stor bilkontrol ved Skagen: Så mange mistænkes for at have betalt for lidt i afgift

SKAGEN:Både Nordjyllands Politi og Motorstyrelsen deltog i den store kontrol af biler i forbindelse med den såkaldte "Hellerup-uge", uge 29, i Skagen. Ugen, hvor tusinder af gæster besøgte Skagen, heriblandt nordsjællandske velhavere i dyre biler.

Motorstyrelsen oplyser, at 99 biler blev kontrolleret ved aktionen. Blandt andet blev det tjekket, om køretøjerne var registreret rigtigt, og om der dermed var betalt den korrekte registreringsafgift. Samtidig tjekkede Motorstyrelsen, om ejere eller brugere blev beskattet af værdien af fri bil.

13 sager skal nu undersøges

Og der var åbenbart noget at komme efter, for i 13 af sagerne vurderede Motorstyrelsen, at der er blevet betalt for lidt i afgift af bilerne. Det skal nu undersøges nærmere.

De 13 sager er flere end tidligere.

- I forbindelse med dette års kontrol har vi set et større antal mulige afgiftssager end ved de tidligere års kontroller i forbindelse med uge 29 i Skagen, udtaler Jørgen Rasmussen, konstitueret direktør i Motorstyrelsen, i en pressemeddelelse .

Ifølge direktøren er der forståelse for kontrolaktionen i og ved Skagen:

- Der har været god stemning omkring vores kontrolaktion. Vi har flere gange i ugens løb fået rigtig gode tilbagemeldinger fra borgere, som sætter pris på og anerkender behovet for, at Motorstyrelsen gør, hvad vi kan for at sikre, at der bliver betalt korrekte afgifter, udtaler Jørgen Rasmussen i pressemeddelelsen fra Motorstyrelsen.