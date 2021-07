Stor kontrolaktion ved Skagen: Bilister står til kæmpe ekstraregning

SKAGEN:I denne uge har Motorstyrelsen og Nordjyllands Politi gennemført en stor kontrolaktion i og omkring Skagen.

Det sker i forbindelse med den såkaldte "Hellerup-uge", hvor rige og kendte strømmer til Skagen, nogle i milliondyre biler.

Smæk på over 100.000 kr.

Motorstyrelsen og politiet har gennemført lignende kontrolaktioner i samme uge tidligere år, og det medførte store ekstraregninger til nogle bilister, fordi de ikke havde betalt den korrekte registreringsafgift.

Det kan for eksempel være biler, der er registeret som firmabiler, men som Motorstyrelsen vurderer er blevet brugt til privat kørsel.

Vi så selvfølgelig helst, at alle bilister sørgede for, at deres køretøjer var registreret korrekt, så de betalte de rigtige afgifter Claus Holm, underdirektør, Motorstyrelsen

I denne uge blev 118 køretøjer i og omkring Skagen og Frederikshavn tjekket, og kontrollen viste, at en række bilister ikke havde styr på afgiftsreglerne og nu kan forvente at skulle betale mere i afgift. Det kan være beløb på over 100.000 kr. pr. køretøj, oplyser Motorstyrelsen.

I 10 tilfælde blandt de 118 køretøjer mener Motorstyrelsen, at der ikke er betalt korrekt registreringsafgift.

Kontrollen vedrørte ikke kun dyre personbiler, men også varebiler, mandskabsvogne, autocampere, leasingbiler samt biler på udenlandske nummerplader.

- Glædeligt

- I år har vi kontrolleret lidt flere køretøjer end sidste år, og derfor er det glædeligt, at vi har fundet færre sager, hvor bilisterne ikke har betalt nok i registreringsafgift. Men vi så selvfølgelig helst, at alle bilister sørgede for, at deres køretøjer var registreret korrekt, så de betalte de rigtige afgifter, siger Claus Holm, underdirektør i Motorstyrelsen, i en pressemeddelelse.

