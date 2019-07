Stor naturbrand slukket: Nu pakker vi snart sammen

SKIVEREN: Branden i det store naturområde ved Skiveren og Råbjerg Mile er nu ved at være slukket helt. Det oplyser direktøren for Nordjyllands Beredskab, Diana Sørensen tirsdag formiddag.

- Natten har været stille og rolig. vi har haft brandvagter på, som er blevet udskiftet ved 09-tiden, siger hun.

Beredskabsstyrelsens folk fra Herning er også blevet sendt hjem.

- Vi har stadigvæk nogle folk, der kommer til at gå deroppe i løbet af formiddagen. De går i gang med stille og rydde op og pakke sammen. Branden er slukket og vi går lige så stille og holder øje med udviklingen på selve området, for man skal naturligvis passe på med at sige, at branden er slukket helt ned, specielt når det blæser så meget, som det gør lige nu i området, siger beredskabsdirektøren. .

Brandårsag ukendt

På spørgsmålet om brandårsagen er kendt, siger Diana Sørensen:

- Nej . Vi har en ide om, hvor branden er opstået, men vi ved ikke hvad årsagen er. Det er politiets opgave at finde brandårsagen. Politiet var forbi mandag, og vi talte med dem, men om de kommer derop igen tirsdag, det ved jeg ikke, siger beredskabsdirektøren.

Der har de seneste år været en del naturbrande i svært tilgængelige områder.

- Man må sige at igennem det sidste års tid har vi jo fået en del erfaring med de her store skov og naturbrande - desværre, fordi det kræver rigtig mange ressourcer. Ens for både den seneste brand her ved Aalbæk og den i Stenbjerg ved Thisted, det har været, at det kræver rigtig meget mandskab. Det er svært fremkommelige områder i sådan noget natur og skovområder, og det giver også noget læring i forhold til hvad er det for noget materiel vi har brug for i fremtiden, siger beredskabsdirektøren.

Mange brandtimer

Hun erkender også, at der går rigtig mange arbejdstimer for brandfolkene, når natur- og skovbrande som den netop overståede i Aalbæk skal bekæmpes.

- Der er mange brandtimer i det. Men det er jo en del af fornøjelsen ved at være brandmand. Vi har rigtig mange gode kræfter, og mange deltidsbrandmænd, og de vil rigtig gerne hjælpe os. Så vi er klar til flere opgaver. Det er en del af det at arbejde med beredskab. vi kigger selvfølgelig på, hvad koster de her storbrande, men opgaven skal løses. Det er jo derfor vi er her, fastslår Diana Sørensen.

Ved netop branden i det nordlige Jylland har der været rigtig mange deltidsbrandfolk i aktion, oplyser beredskabsdirektøren.