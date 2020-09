Stor nordjysk virksomhed erklæret konkurs

FREDERIKSHAVN:Skifteretten i Hjørring har netop taget Victor DST i Frederikshavn under konkursbehandling.

Det sker efter en periode, hvor virksomheden har været igennem en rekonstruktion, som altså ikke er lykkedes.

Det er endnu ikke lykkedes at hente en kommentar, hverken hos rekonstruktør advokat Jørgen Hauschildt eller fra administrerende direktør Ole Nygaard fra Victor.

Håber på genopstandelse

Victor DST var ved rekonstruktionens begyndelse ved at opføre adskillige anlæg hos forskellige fjernvarmeværker i det ganske land.

Hos Frederikshavn Forsyning står forsyningschef Lars B. Østergaard med et anlæg, der er 80 procent færdigt. Han er ærgerlig over situationen.

- Vi håber at få Soft & Teknik (Victor DSTs underleverandør, red.) til at lave deres del færdig. Så mangler vi bare rørdelen og indkøring. Og vi håber jo at Victor DST genopstår i en eller anden form, siger han til Energy Supply.

