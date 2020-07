Stor stigning i ansøgertallet til Martec: Ministeren og direktøren jubler

NORDJYLLAND:Søndag offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet antallet af ansøgere til de videregående uddannelser.

Det er hele Danmark steget med syv procent fra 88.754 i 2019 til 94.604 i 2020. For Region Nordjyllands vedkommende er antallet af ansøgere procentuelt steget tredjemest med en stigning på fire procent i forhold til sidste år, og ligger i år på i alt 9.128 ansøgere til en videregående uddannelse.

Det springer især i øjnene at ansøgertallet til Martec (Maritime and Polytechnic University College) er steget med 23 procent.

Martec Martec er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser. Institutionen udbyder skibsassistent, Maritim Student, skibsmaskinist, maskinmester, sætte-, kyst eller fiskeskipper, styrmand og skibsfører uddannelserne. Martec administrerer også Skoleskibet DANMARK og driver en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet. Martec og Skagen Skipperskole blev sammenlagt i 2017 med henblik på at styrke udbuddet af de maritime uddannelser i den nordjyske region og kan nu tilbyde alle de maritime uddannelsesretninger. Også den maritime studentereksamen Maritim Student HF & STX, som tilbydes sammen med Frederikshavn Gymnasium, er styrket, og eleverne tilbydes nu indkvartering på Martecs skolehjem i trygge og kontrollerede rammer. Kilde: martec.dk VIS MERE

Stigningen i ansøgertallet til Martec glæder selvfølgelig nordjyde og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

- Det blå Danmark har en meget stor efterspørgsel efter de her elever, så det glæder mig meget, at der en markant stigning i ansøgertallet, siger hun til NORDJYSKE.

Ane Halsboe-Jørgensen besøgte Martec i 2019. Arkivfoto

Ministeren fremhæver, at hun sammen med regeringen har sikret en pulje penge, som gav de maritime uddannelser mulighed for at øge antallet af studiepladser.

- Jeg har selv været med til at gøre reklame for uddannelsen, og det er dejligt at se, at det har båret frugt, og forhåbentlig ser vi ind i, at der er endnu flere, der tager maritime uddannelser i fremtiden, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Københavns Universitet har også oplevet en stigning i ansøgertallet på 23 procent - men det får ikke uddannelses- og forskningsministeren til at løfte armene over hovedet.

- Der er rigtig mange af dem, som har søgt ind på Københavns Universitet, som har valgt en uddannelse som deres førsteprioritet, hvor der måske ikke plads. Men det har de måske på Martec, siger hun.

- Vi kan optage dem, der har søgt

På Martec bekræfter direktør Pia Ankerstjerne, at der er plads til de studerende.

- Vi har gjort klar til at kunne tage flere ind, så vi kan optage dem, der har søgt, siger hun til NORDJYSKE.

Borgmester Birgit Hansen, Frederikshavn, uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og direktør Pia Ankerstjerne i forbindelse med ministerens besøg på uddannelsesinstitutionen i 2019. Arkivfoto

Hun er også glad for, at det er lykkedes at tiltrække flere ansøgere - især set i lyset af, at der tilsyneladende er jobs at få på trods af corona-krisen.

- Vi kan se at dem, som lige er dimitteret, er kommet ud i job på trods af corona, siger Pia Ankerstjerne.

Martec har øget sin tilstedeværelse på sociale medier og har i år forsøgt at målrette budskaberne mod især en specifik målgruppe.

- Vi har gjort en del ud af, at promovere vores uddannelser over for kvinder. Det er mindre end seks procent i de maritime erhverv, der er kvinder, så der et enormt potentiale, siger hun.