Stor tun solgt i Skagen

SKAGEN: Onsdag morgen var der en noget usædvanlig fisk under hammen på Skagen Fiskeauktion.

Den svenske kutter "GG 505 Polar" havde nemlig fået en 130 kilo tung tun i trawlet natten til tirsdag i Skagerrak, omkring to timers sejlads nord for Grenen.

- I 1960’erne og 70’erne var det ikke sjældent vi havde tun under hammeren, men vi har ikke solgt en tun siden 1985, så det var både sjovt og specielt, fortæller auktionsmester Edvin Jensen, og uddyber.

- Den blev fanget i overfladen om natten på trawl, hvor de egentlig fiskede efter sild og makrel, og det giver god mening, da tunen gerne svømmer nær overfladen.

For en uges tid siden blev der landet en 200 kilo tung tun i Hanstholm, og den blev solgt for 124.000 kroner, svarende til 620 kroner kiloet.

I Skagen nåede buddene ikke de samme højder.

Mads Larsson, der er fjerede generation i Werner Larsson Fiskeeksport i Skagen, kunne nemlig hive fisken med hjem for 31.200 kroner - altså 240 kroner per kilo.

- Vi var et par stykker der bød, men det var en lille budrunde. Måske var folk lidt tilbageholdne med tanke på den pris tunen nåede i Hanstholm, men det er kun et gæt, fortæller Mads Larsson, der i øvrigt selv er fra 1985 - samme år som der sidst blev solgt en tun i Skagen.

Den blåfinnede tun er dog allerede på vej videre i sin sidste færd.

Den skal nemlig til København og mætte sultne munde under Modeugen.

- Vi har solgt den til tre restauranter i Galleri K, nemlig PS Bar & Grill, El Nacional og The Market. Jeg talte med dem i går, og vi blev enige om, at var prisen og kvaliteten god, så skulle jeg købe den til dem. Og begge dele var bestemt i orden, fortæller Mads Larsson.

Tunen lever ikke naturligt i vore farvande, og blev fanget ved et uheld. Men når det sker, kan man få tilladelse til at sælge den af Fiskerikontrollen, som det var sket i tilfældet her.

Den største art tunfisk (atlantisk/blåfinnet tun) kan i sjældne tilfælde blive næsten fem meter lang og veje 800-900 kilo. Normalt bliver den dog kun to meter og vejer omkring 200 kilo.