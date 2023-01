Stor uenighed om verdensballet: - Det er patetisk at fremstille det som et lokalt arrangement i Skagen

SKAGEN:Det er helt på sin plads, at Frederikshavn Kommunes Kultur-og Fritidsudvalg vælger at spare tilskuddet til Verdensballetten i forbindelse med en stor sparerunde på kulturområdet.

- Verdensballetten er et superkommercielt foretagende. Det er patetisk at fremstille balletten som et lokalt arrangement i Skagen, som kun er kommet op og stå med kommunens opbakning. De er jo ikke en frivillig harmonikaklub, men får løn alle sammen for at optræde, og ejes af et firma i København.

Sådan forsvarer formanden for Kultur-og Fritidsudvalget Peter Laigaard (Kons.) beslutningen om at droppe tilskuddet på 38.000 kroner, som Verdensballetten ellers har fået, siden den startede i Skagen i 2008.

Debatten er blusset op, efter billetsalget til Verdensballetten er gået i gang, og leder Jens- Christian Wandt i den forbindelse har sagt, at det for Verdensballetten ikke alene handler om økonomien, men også om det signal, kommunen sender ved ikke mere at støtte op om så vigtigt et kulturarrangement for Skagen og Nordjylland.

Leder Jens-Christian Wandt opfatter Verdensballetten som en super ambassadør for Skagen, og håber at økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune vil finde midler på markedsføringskontoen, nu når Kultur- og Fritidsudvalget ikke længere vil støtte balletten. Privatfoto

- Det er patetisk, at vi har en kulturudvalgsformand, der ikke støtter kulturen i Skagen. Men borgmester Birgit S. Hansen har opfordret os til at søge tilskud hos økonomiudvalget, så det gør vi, svarer Jens-Christian Wandt.

Han oplyser, at Verdensballetten, som efter planen skal optræde ti forskellige steder i 2023, er en super ambassadør for Skagen.

- Hver gang, vi har en forestilling, fortæller vi at det hele startede i Skagen. Vi har også altid en ballet, der tager udgangspunkt i Skagen for eksempel i 2022, hvor emnet for balletten var den udstilling på Skagens Museum om Krøyer og forbindelse til Frankrig. Eller vi havde en ballet med, der blev optaget på Grenen og vist ved forestillingen i 2021.

Han giver kulturudvalgsformand Peter Laigaard ret i, at de medvirkende i Verdensballetten er professionelle kunstnere, og derfor skal have løn for deres arbejde.

- Mit job er at være operasanger. Det har jeg uddannet mig til og har mere en 20 års erfaring. Men det er en diskussion, der ofte opstår omkring kultur, siger Jens- Christian Wandt og tilføjer, at de ni andre danske kommuner, hvor Verdensballetten optræder i 2023, fortsat støtter den.