Stort ferieprojekt på Læsø er gået konkurs

LÆSØ:Et stort projekt på Læsø med både golfbane, restaurant, ferieboliger og hotel er taget under konkursbehandling.

Det drejer sig om selskabet Golf Hotel Læsø A/S, skriver Finans.dk.

Den svenske ejer er tilsyneladende løbet tør for penge, siger advokat Søren Christensen Volder fra Bech-Bruun - kurator i konkursboet - til Finans.dk.

Dermed risikerer Læsø at miste de ellers tiltrængte sengepladser til turister. Ud over hotel er der ved at blive opført ferieboliger. Fem af dem er halvvejs færdige, mens byggeriet af fem andre netop er påbegyndt.

Selskabet har investeret i at opgradere Golf Hotel Læsø og ville have omdøbt stedet til Læsø Golf & Country Club.