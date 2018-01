Stort Frederikshavn-comeback var forgæves

HÅNDBOLD: Frederikshavn FI’s håndboldherrer løb lørdag ind i det ottende nederlag i træk i 1. division, da Skive vandt 26-25 i Frederikshavn.

Frederikshavn var bagud 9-16 ved pausen, før et stort comeback i anden halvleg gav håb om point, men anstrengelserne var forgæves, da Skive scorede sejrsmålet til sidst.

- Hvis vi skal være positive, kan man sige, at det var rigtig godt kommet igen i anden halvleg, men det er selvfølgelig rigtig tungt, at vi ikke fik nogen point, lyder det fra Frederikshavn-træner Morten Holmen.

Hans hold havde mulighed for point i kampens slutfase, da man kom i boldbesiddelse ved 25-25, men en tabt bold tillod Skive at løbe med de to point.

- Hvis vi skal være lidt bagkloge, må vi jo sige, at vi bare skulle have slået bolden i jorden og taget det ene point, for det kunne vi godt have brugt. Det er trænerens lod, så den må jeg tage på min kappe, siger Morten Holmen.

Han glædede sig dog over indsatsen i anden halvleg.

- Nu har vi kæmpet for at komme tilbage på sporet i forhold til at vise den rigtige attitude, og i anden halvleg spillede vi måske noget af det bedste, vi har gjort. Vi er på rette vej og var tættere på point, end vi har været længe, lyder det fra Morten Holmen.