Stort nordjysk slagteri skærper værn mod smitte: - Vi er måske ikke så udsatte

SÆBY:En ny virkelighed mødte tirsdag morgen medarbejderne på Danish Crowns store slagteri i Sæby.

Efter smittespredningen blandt de 850 ansatte på slagterikoncernens slagteri i Ringsted, hvor 79 ansatte nu er konstateret smittede med Covid-19, er linjen og værnet mod smitten blevet skærpet overalt i koncernen.

- Jeg mener vi har gjort rigtig meget for at skærme os mod smitte, men selvfølgelig kan man gøre mere, og nu må vi igen begrænse den åbning, som så småt var i gang, fortæller fabrikschef på Danish Crown i Sæby, Jesper Sørensen.

Fabrikschef Jesper Sørensen. Arkivfoto: Andreas Falck

Hvis medarbejdernes temperatur bliver målt til mere end 37,8 grader, bliver de bedt om at tage hjem og melde sig syge.

Slagteriet i Sæby beskæftiger 1000 ansatte, og produktionen har kørt på fuld tryk siden marts, hvor store dele af landet lukkede ned.

- Jeg tror ikke, at slagterier er specielt udsatte for smitte. Men vi har mange mennesker ansat, og de kommer fra et stort område, siger Jesper Sørensen.

Der har været lukket for besøg udefra siden marts, undtagen nogle få besøg af håndværkere for at lave de allermest nødvendige reparationer. Der er ingen, der tager rundt til de forskellige afdelinger i koncernen. Møder og fx. jobsamtaler bliver holdt digitalt. I kantinen er maden pakket i plastik i portioner, samt masser af håndsprit alle steder.

- Medarbejderne har selv presset på for at vi gør så meget som muligt for at undgå smitte. Vi har i hele perioden haft én medarbejder, der vendte hjem fra en ferie og viste sig at være smittet, men han nåede ikke at komme på arbejde, fortæller Jesper Sørensen.

Produktionen på Danish Crown har kørt for fuld tryk under hele nedlukningen. Arkivfoto: Bente Poder

Han mener ikke, at slagteriet i Sæby er så udsat som andre af koncernens slagterier.

- Alle vores medarbejdere har fast bopæl rundt omkring i Nordjylland. I Ringsted har de fx. polske ansatte, som pendler og jævnligt tager hjem til Polen, fortæller Jesper Sørensen.

Det har ikke været muligt at øge afstanden mellem de ansatte på produktionslinjerne, men der arbejdes på at lave en form for afskærmning.