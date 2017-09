Stort skunklaboratorium afsløret - to mænd varetægtsfængslet

DYBVAD: På Krogsdamvej i Dybvad er et skunklaboratorium blevet afsløret. Stedet fungerede som væksthus for 387 skunkplanter.

På adressen blev der også fundet 7,03 kilo tørret skunk, som var klar til distribution, oplyser politikommissær Carsten Kjær fra Lokalpoliti i Frederikshavn.

Fundet skete tirsdag klokken 16.50, og på adressen fandt politiet desuden to mænd.

Politiet har anholdt og sigtet en 46-årig mand og en 39-årig mand.

Begge blev onsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring. Her blev begge varetægtsfængslet i 14 dage, oplyser anklager Søren Riis Andersen.

Grundlovsforhøret skete bag lukkede døre, så anklageren kan kun fortælle, at den 39-årige erkendte, at det var hans skunk, og at han havde rådighed over huset, hvor produktionen er foregået.

Den anden mand nægtede ethvert kendskab til skunklaboratoriet og ville ikke udtale sig i retten.