Stortalent fra Aalborg skifter til White Hawks

FREDERIKSHAVN: Det aalborgensiske stortalent, Christoffer Åkesson, har indgået en tre-årig kontrakt med Frederikshavn White Hawks.

Den 17-årige Christoffer Åkesson har haft hele sin ishockeyopdragelse i AaB Ishockey.

I en pressemeddelelse fortæller Elite Nord Frederikshavn A/S, at den unge aalborgenser har været at finde på Danmarks U16, U17, og senest U18 landsholdet, og producerede i sidste sæson i snit et point pr. kamp for AaB’s 1. divisionshold som 16 årig.

Christoffer er allerede flyttet til Frederikshavn, hvor han starter på Frederikshavn Handelsskole i dag.

- Det er aftalt at Christoffer starter på FIK’s 1. divisionshold for at få en rolig start i Frederikshavn, men vi forventer, at Christoffer vil "snuse" til eliteholdet allerede i løbet af denne sæson, og at han fra næste sæson har etableret sig på eliteholdet, hedder det i pressemeddelelsen fra Frederikshavn.

- Vi byder Christoffer velkommen, og håber at han får en god og lærerig tid hos FIK og White Hawks i de kommende år, lyder det fra Elite Nord Frederikshavn A/S.