Stortalent til Rock i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Jacob Dinesen bliver skrevet på plakaten til næste års hygge- og havefest - Rock i Frederikshavn på Knivholt.

Det 22-årige fænomen Dinesen - der lørdag aften spillede i Det Musiske Hus - er blevet udråbt til at være et af de største talenter lige nu på den danske musikscene, og den kraftfulde stemme er klar til at imponere på Knivholt-gårdspladsen.

39 udsolgte spillestedskoncerter af 39 annoncerede koncerter i år, understreger Jacob Dinesens popularitet. Og selvom tømmermændene endnu ikke helt har sluppet grebet om alle gæster til gårsdagens udsolgte Jacob Dinesen-koncert i Det Musiske Hus i Frederikshavn, kan ingen være i tvivl om, at Dinesen bliver et glædeligt gensyn på Knivholt lørdag den 9. juni 2018.

- Vi har virkelig glædet os til at fortælle, at Jacob Dinesen også står på scenen til næste sommers Rock i Frederikshavn, fortæller Casper Høgsted fra Sportens Venner.

- Vi kan jo se af anmeldelserne af hans udsolgte koncerter i hele Danmark, at han både er en populær herre, og at han også leverer varen.

På utrolig kort tid har den 22 årige sanger/sangskriver slået sit navn fast. I torsdags modtog han Platin for albummet ’Brace Against The Storm’, hvilket betyder mere end 20.000 solgte plader. Et usædvanligt højt pladesalg der vækker minder om pladesalget i de gode gamle dage i 80’erne.

Talentet er indiskutabelt

Til trods for sin unge alder har Jacob Dinesen spillet masser af koncerter i ind og udland. Med sin flotte og powerfulde stemme, har han været på turné i Danmark, hvor han har imponeret et stort og bredt publikum. Med næsten 40 udsolgte spillestedskoncerter og 30 festival-optrædener, forstår man godt, at flere af Jacob Dinesens mere etablerede artist-kolleger samt en række mediefolk har spået ham en stor og succesrig fremtid inden for musik og entertainment. Således udtaler den populære og respekterede radiovært og musiker Alex Nyborg Madsen:

- Han er et af de største talenter, jeg har hørt i en del år.

"Med store stemmer som Jacob Dinesen og Aura Dione på plakaten, og succesbands som Dodo & The Dodos Scarlet Pleasure og Queen Machine, har vi næsten fuld plade - og dermed banko", fortæller Casper Høgsted med henvisning til, at der kun mangler at blive offentliggjort et navn til næste sommers musikfest under åben himmel.

Open by Christmas

Billetsalget starter 24. november

Billetsalget skydes i gang til Open By Christmas i Frederikshavn 24. november. Sammen med de første billetter er der en goodiebag med værdikuponer og gavekort til lokale butikker og firmaer til billetkøberne.

Læs mere på www.rockifrederikshavn.dk - og på Rock i Frederikshavns facebook-side.