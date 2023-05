Stråtag i brand: Så kom haveslangen i brug

SKIVEREN:Der blev handlet resolut, da der lørdag lige efter middag udbrød brand på en ejendom på Niels Skiverens Vej 6 i Skiveren nord for Tversted.

Det var beboerne i huset, som opdagede, at der var gået ild i husets stråtag, og med det samme greb man en haveslange og begyndte at slukke branden samtidig med, at Nordjyllands Beredskab blev tilkaldt.

- Mellem seks og 10 kvadratmeter af taget er brændt, og der er skader i huset efter røg og efter vand, der er kommet ned gennem taget, siger indsatsleder Dorthe Krogh, Nordjyllands Beredskab.

Ingen kom til skade ved branden, som indsatslederen ikke kender årsagen til.

Dorthe Krogh oplyser, at brandslukningen er foregået med hjælp fra flere stationer. Fra Ålbæk kom en sprøjtevogn, fra Sindal en tankvogn og fra Skagen blev der rekvireret en lift, så man kunne besigtige taget oppefra.

Slukningen var overstået på et par timer.