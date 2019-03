Lå i dampe af svovlbrinte og fik hjerneskade: Nu får han erstatning efter ulykke i Strandby

STRANDBY: Erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste. Det har Vestre Landsret fredag tilkendt 29-årige Nick Vejle, der fik en hjerneskade i forbindelse med en arbejdsulykke. Ved ulykken 4. august 2014 omkom to fiskere i lastrummet på en fiskekutter i Strandby Havn i Nordjylland.

Det skriver Fagbladet 3F.

Nick Vejle arbejdede som pumpemand på havnekajen og sugede skidtfisk fra kutteren over i en lastbiltank. Da han hørte et nødråb fra fiskekutteren, hoppede han ned i dens lastrum for at redde de to nødstedte fiskere. I lastrummet faldt han selv bevidstløs om i dampene af svovlbrinte.

Nick Vejle lå i lastrummet i en halv times tid og var selv tæt på at dø, inden han blev reddet op af røgdykkere fra Frederikshavn Brandvæsen.

Efter ulykken er Nick Vejle kommet til at lide af alvorlige taleforstyrrelser, spiseproblemer, epilepsi, og han har problemer med at koordinere sine bevægelser. Hans funktionsevne i venstre side af kroppen er kraftigt nedsat.

Landsretten har stadfæstet Retten i Hjørrings dom i sagen. Nick Vejle tidligere arbejdsgiver, Grenaa Lossekmpagni, havde anket byrettens afgørelse fra marts 2018.

- Det er super fedt, men jeg havde også regnet med at vinde igen. Så det kommer ikke bag på mig. Men det er dejligt. Nu kan jeg komme videre i livet, skriver Nick Vejle i en e-mail til Fagbladet 3F.

Han ønsker ikke at oplyse størrelsen på den godtgørelse, som retten har tilkendt ham.

Nick Vejle er i forvejen blevet tilkendt en arbejdsskadeerstatning efter ulykken. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har vurderet hans erhvervsevnetab til 95 procent og hans varige mén til 65 procent.

Nick Vejle var på ulykkestidspunktet ansat på deltid i et bijob hos Grenaa Lossekompagni, mens han var i gang med at uddanne sig til industrislagter. Han ville spare penge sammen til hus.

Nick Vejle havde været ansat i fire uger, da arbejdsulykken skete. Forud for ulykken havde pumpemanden aldrig hørt om, at der kunne være problemer med, at fisk afgav gas, forklarede han i retten. Han havde heller ikke fået at vide, at han kun måtte blive på kajen.

Den dengang 24-årige pumpemand var under arbejdet på kajen hverken udstyret med åndedrætsværn eller en såkaldt H2S-måler, der kan måle svovlbrinte.

Nick Vejle forklarede i retten, at han i nødsituationen ikke overvejede, at det kunne være farligt for ham at hoppe ned i lastrummet.

Hans redningsaktion lykkedes ikke. Den 21-årige erhvervsfisker Morten Christensen omkom i lastrummet. Det samme gjorde hans onkel, den 58-årige skipper Hans Jørgen Hansen.

Fagbladet 3F er i besiddelse af landsrettens dom. Her har to ud af tre dommere lagt til grund, at der var en så tæt sammenhæng med de arbejdsopgaver, som Nick Vejle havde på kajen og losningen af fisk, “at det var påregneligt, at der kunne opstå en situation, hvor det var naturligt for ham at gå ombord på kutteren”.

Derfor mener de to dommere, at Grenaa Lossekompagni burde have instrueret den unge lossemand om farerne ved at bevæge sig ned i lastrummet på en kutter. De to dommere har samtidig lagt vægt på, at Nick Vejle ikke havde nogen erfaring med losning af fisk. Den tredje dommer i sagen mener ikke, at Nick Vejle havde noget behov for at gå om bord på fiskekutteren.

Grenaa Lossekompagni efter ulykken fik et strakspåbud om, at der ved lossearbejdet på kajen skal bruges en såkaldt H2S-måler.

Ejer af og direktør hos Grenaa Lossekompagni, Jan Kvist Nielsen, havde krævet frifindelse i sagen. Han mente ikke, at firmaet var erstatningsansvarlig for Nick Vejles arbejdsskade.

Fagbladet 3F har fredag forgæves forsøgt at få kommentarer til landsrettens dom fra direktør Jan Kvist Nielsen. Efter dommen fra Retten i Hjørring i marts 2018 havde han ikke kommentarer til byrettens dom.

Af byrettens dom fremgår det, at direktørens synspunkt under sagen var, at Nick Vejle alene var ansat til at betjene en pumpe fra kajkanten. Og at pumpemanden intet havde at gøre nede på de fiskekuttere, hvis lastrum skulle tømmes for fisk. Ved ulykken var der tale om en abnorm handling, mente direktøren.

Arbejdsopgaven kan udføres på baggrund af en enkel instruktion og fordrer ikke noget tilsyn, har direktøren fremført under sagen.

Arbejdsgiveren har også under sagen vurderet, at den H2S-måler – der reagerer på svovlbrinte-dampe – ikke ville have gjort nogen forskel ved ulykken.

Advokat Marianne Fruensgaard fra firmaet HjulmandKaptain har ført sagen for Nick Vejle, der på ulykkestidspunktet var medlem af fagforeningen NNF.

- Det er dejligt, at der endelig er faldet en afgørelse i sagen. Og det har været vigtigt for Nick, at der blev placeret et ansvar for hans ulykke, siger advokat Marianne Fruensgaard.