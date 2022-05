Strande forsvinder: Er det havnen eller "ostehøvlens" skyld?

TANNISBUGT:Der er langt fra enighed om årsagen til, at havet de seneste år har gjort et voldsomt indhug i strandene i bl.a. Tversted og Uggerby på den nordvendte kyst i Hjørring Kommune.

Grundejerforeninger helt op til Gammel Skagen er gået sammen, og de retter deres blikke mod Hirtshals Havns udvidelser, som den vigtigste årsag til, at man ikke længere kan boltre sig på en bred sandstrand i fx. Tversted.

- Vi mener, at det vi oplever er menneskabt, nemlig havneudvidelser på Hirtshals Havn. Nu står vi overfor en ny stor havneudvidelse, som blot vil gøre situationen værre, siger Søren Brandis, formand for grundejerforeningen Grøndalsvej, Andersensvej og Tannisgaardvej i Vester Tversted.

Søren Brandis´udsigt fra sit sommerhus i Vester Tversted var tidligere spærret af en høj klit, men den er nu væk Foto: Marianne Isen

Han er en del af en arbejdsgruppe på fem personer, der repræsenterer op mod 2000 grundejere mellem Hirtshals og Gammel Skagen. De mener grundlæggende, at de bliver snydt for det sand, der aflejres i Hirtshals Havn, og som ellers ville blive ført med strømmen langs kysten.

Kysten langs Tannis bugt Jette Klokkerholm

Grundejerne har i sidste måned haft møde med Hjørring Kommune om situationen, og det er nu i hvert fald besluttet, at der skal mere opdateret fakta på bordet.

- En undersøgelse 1994 konkluderer, at havnen påvirker kysten ti kilometer østpå, påpeger Søren Brandis.

De fem mænd er med i en arbejdsgruppe, som repræsenterer 2000 sommerhusejere og mennesker, som lever af gæsterne ved Tannisbugt. Fra venstre ses Søren Brandis, Svend Erik Kristensen, Gert Nielsen, Kurt Trynskov og Niels M. Olesen." Foto: Claus Søndberg

- Jeg har levet 70 år i og omkring Tversted og har ikke tidligere oplevet det så slemt. Jeg er overbevist om, at det skyldes den løbende udbygning af Hirtshals Havn, siger et andet medlem af arbejdsgruppen, Kurt Trynskov, der har været strandfoged i 20 år i Tversted.

Hjørring Kommune har imidlertid en anden forklaring på det voldsomme indhug i strandene.

- Vi er enige om, at det er voldsomt. Det er også muligt, at havnen har en vis betydning, men der er et andet fænomen på spil, siger specialkonsulent i Hjørring Kommune, Thomas Lomholt.

Ser man historisk på den nordvendte kyst, er fremrykning og tilbagerykning nemlig sket i bølger, og der er ikke tale om en konstant erosion og tilbagerykning, som det er tilfældet er på vestkysten, lyder argumentet.

Kilde: Google Map matrikelkort-SDFE Grafik: Jette Klokkerholm

- Det ser ud til, at det er svage og stærke revleformationer og sandbølger, som gør et voldsomt indhug på en strækning, og som en ostehøvl flytter videre til en ny strækning, fortæller Thomas Lomholt, der henviser til, at stranden fx. igen er blevet bred lige øst for Hirtshals Havn, og kommer man blot cirka halvanden kilometer på den anden side af Tversted mod nordøst, er stranden her begyndt at bygge op igen.

Kystdirektoratet har nu lovet at lave en opdateret undersøgelse af de mekanismer, der er på spil.

- Hvis der skal sættes initiativer i gang . fx. sandfodring - skal vi vide, om det her er et forbigående fænomen eller en længerevarende tendens. Derfor skal vi have opdateret viden om, hvad der sker, siger Thomas Lomholt.

De mange grundejere har også tænkt sig at hyre et ingeniørfirma til at undersøge, hvad der forårsager, at havet de seneste år har været meget hård ved den nordvendte kyst. Grundejerne kæmper for at få en større del af de flere hundredetusinde kubikmeter sand, som aflejres i Hirtshals Havn. En stor del af det sand bliver nemlig sejlet sydpå og bruges til kystbeskyttelse ud for bl.a. Lønstrup og Nørlev.