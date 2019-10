Stribe af indbrud i sommerhuse: Syv på samme vej

NAPSTJÆRT:En eller flere tyveknægte har været på spil på Multebærvej i Napstjært nord for Jerup. Her har ikke mindre end syv sommerhuse haft besøg af ubudne gæster i de seneste dage.

Det oplyser kriminalassistent Claus Bjerre Nielsen, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Indbruddene er sket i tidsrummet fra mandag 28. oktober ved middagstid og frem til onsdag 30. oktober klokken 15.

Kun i et af sommerhusene er der opgjort, hvad der rent faktisk blev stjålet. Herfra er der forsvundet en bluetooth højttaler, en ravklump på tre gange fire centimeter og en sølvske fra 1923.

- Vi har endnu ikke haft kontakt med alle ejerne af de indbrudsramte sommerhuse, så vi har ikke en fuldstændig opgørelse over tyvekosterne, forklarer Claus Bjerre Nielsen.

Men modus operandi har ens ved alle syv indbrud: Der er aflistet vinduer - formentlig med en skruetrækker - for at tyvene har kunnet komme ind. Herefter har tyvene været inde i husene.

- Det har da taget lidt tid - måske en time eller to - at komme gennem rækken af sommerhuse for tyvene. Så vi vil meget gerne høre fra folk, der måtte have set noget mistænkeligt i perioden for indbruddene, lyder det fra Claus Bjerre Nielsen.