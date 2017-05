Strid om søns kørekort førte til vold

SKAGEN: En uenighed mellem et tidligere ægtepar om sønnens kørekort førte til, at en 45-årig mand blev overfaldet i sit eget hjem af hans 43-årige ekskone og hendes nye samlever.

Tirsdag blev den 43-årige kvinde og hendes 49-årige samlever, der begge er fra Skagen, dømt for vold, ulovlig indtrængen og tvang, oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Stridigheden mellem det tidligere ægtepar handlede om en samtykkeerklæring, som begge forældre skulle skrive under på, for at sønnen kunne begynde at tage kørekort. Det ville den 45-årige mand ikke, og det var hans ekskone og nye mand ikke helt tilfredse med.

Derfor opsøgte de den 45-årige tidligt om morgenen 27. februar, hvor de smadrede en rude til hoveddøren og skaffede sig adgang til huset. Inde i huset blev den 45-årige mand overfaldt med slag af den 49-årige mand, som også tvang ham ud i køkkenet, og fik ham til at skrive under på samtykkeerklæringen, fortæller Thomas Klingenberg.

Den 49-årige mand erkendte hændelsesforløbet i Retten i Hjørring, mens den 43-årige nægtede sig skyldig. Hun erkendte dog, at hun havde været til stede under den voldelige episode, men forklarede at hun ikke havde udøvet vold eller tvang, og at hun ikke vidste, hvad der skulle ske den pågældende morgen, oplyser anklageren.

Retten dømte dog både den 49-årige mand og den 43-årige mand i forening, og det udløste 60 dages ubetinget fængsel til mand, mens kvinden fik 60 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

Begge modtog dommen.