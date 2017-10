Stuehus ubeboeligt efter voldsom brand

ØSTERVRÅ: Søndag klokken 19.31 indløb alarm om en brand på adressen Vangvej 26 i Østervrå.

Her var ild i et stuehus, og Nordjyllands Politi kunne ved deres ankomst konstatere, at alle mennesker var ude af bygningen.

- Der er ikke sket personskade, og årsagen til branden er stadig ukendt. Det er endnu ikke muligt at komme ind, siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Branden var forholdsvis voldsom, men Nordjyllands Beredskab fik kontrol over den.

- Det drejer sig om et ældre stuehus, som er helt udbrændt, siger vagtchefen.

- Der vil nu blive nogle brandtekniske undersøgelser, tilføjer han.

Foto: Jan Pedersen