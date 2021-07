Sulten butikstyv blev røver

FREDERIKSHAVN: Det, der umiddelbart var et butikstyveri, udviklede sig lørdag aften til et røveri.

En mand havde ved 20.40-tiden været en tur rundt i Rema på Kragsholmen i Frederikshavn, hvor han havde indsamlet sig varer til en sen aftensmad - tun, makrelsalat og agurkesalat.

Det forsøgte han at slippe gennem kasselinjen med - uden at betale vel at mærke. Da butikspersonalet så konfronterede ham med den manglende betaling, trådte manden frem mod personalet med knyttede hænder og truede dem.

- Derfor lod de ham gå, og derved ændrede forholdet sig fra et simpelt butikstyveri til et røveri i juridisk forstand, forklarer politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Han oplyser, at politiet har en formodning om, hvem manden er.

- Vi forventer hurtigt at anholde ham og få ham afhørt om sagen, men vi kan jo tage fejl, siger politikommissæren.