Sundhedspanel nedlagt

FREDERIKSHAVN:Efter otte år er det nu slut med et sundhedspanel i Frederikshavn Kommune.

Sundhedsudvalget har gennem årene holdt dialogmøder med panelet og arrangeret aktiviteter sammen med det.

Sundhedspanelet er ikke et lovpligtigt råd og gennem coronanedlukningerne har panelets formål langt hen ad vejen fortonet sig, når man spørger nogle af de tidligere medlemmer.

Nu har Social og Sundhedsudvalget så besluttet sig for at nedlægge panelet.

- Det har vi valgt at gøre dels fordi mange af de tidligere medlemmer har svært ved at se formålet med panelet længere - og fordi vi hellere vil bruge kræfterne på ad hocmøder med Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterådet, Distriktsrådet, skolebestyrelser og andre aktører l i forhold til konkrete initiativer.

- Det er i vores optik mere fleksibelt at arbejde med den model i stedet for det relativt tunge sundhedspanel, der har været sammensat af 25 repræsentanter fra forskellige råd og lokalsamfund i kommunen, siger formanden for udvalget Ole Rørbæk.

Han understreger, at det var et flertal, der nikkede ja til nedlæggelsen.

Venstre stemte for, at sundhedspanelet skulle fortsætte.