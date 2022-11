Supermarked lavede en bøf og kvitterede med nye bøffer og en undskyldning

FREDERIKSHAVN:Forleden begik Løvbjerg i Frederikshavn en af den slags fejl, der kan medføre, at man bliver grillet på de sociale medier - men nu er sagen landet med et smil på læben, vin i skabet og bøffer i køleskabet.

- Vi er kede af det skete, men midt i en meget travl åbningsdag blev der begået en fejl, og det er menneskeligt. Vi har lagt os fladt ned og beklaget på vores Facebookside.

Salgsdirektør Poul Erik Thøgersen fra Løvbjergkæden: Der blev begået en fejl, og det er menneskeligt på en meget travl dag. Foto: Casper Pedersen for Løvbjerg

Sådan siger salgsdirektør Poul Erik Thøgersen fra Løvbjergkæden efter at der på Facebook har floreret et billede af en etiket fra Løvbjerg i Frederikshavn. Øverst står der med store bogstaver DANSK KØD, men længere nede skriver Løvbjerg: Født i Irland. Slagtet i Irland. Pakkedato 18.11.22 kl 18.10.

Foto fra Facebook Privatfoto

Fotoet ligger blandt andet i privat facebookgruppe, der hedder "En gruppe hvor vi alle lader som om vi er Boomers", som handler om at dele ting, man morer sig over.

Konkret drejer det sig om, at man i slagterafdelingen mærkede otte pakker med de irske Rib Eye-bøffer, fordi man glemte at skifte rulle med mærkater.

Salgsdirektør Poul Erik Thøgersen fortæller, at Løvbjerg blandt andet selv skrev på Facebook:

Til alle jer, der nåede at købe bøfferne, kom endelig ned i butikken-så finder vi de lækreste Danske bøffer til jer og et par gode flasker vin (ikke dansk)

Christian Bjørnskov, der som den første lagde billedet på Facebook bekræfter, at den første dansk/irske bøf blev fulgt op af nye bøffer. Han skriver:

Opdateret:

Opslaget, der aldrig skulle have været mere end at vise et sjovt fund jeg havde gjort mig i min hverdag, har nu medført, at Løvbjerg har kontaktet mig, undskyldt og lovet mig et par gratis flasker vin og bøffer næste gang jeg er nede i butikken. Jeg takker mange gange.