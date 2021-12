Surdejsbageren sætter damp på kedlerne i Skagen: - Vi skal nørde, lege og have det sjovt

Det har været en utrolig travl måned for Henrik Bruse Skougaard, der 1. december overtog det gamle Rådhusbageri.

- Men sådan er det jo, når man tager hul på et nyt kapitel i ens liv, siger Henrik Bruse Skougaard.

Og det er ikke mindst planerne for fremtiden, der fylder.

For det første vil Henrik Bruse Skougaard udnytte de muligheder, der ligger i den store produktionskapacitet, bageriet i Skagen besidder.

- I Aalborg er jeg jo vant til et lille åbent bageri, men her er der jo helt anderledes plads til en stor produktion, og det er planen at sætte den i gang snarest med to-holdsskift i bageriet.

- Der er jo ingen grund til at maskinerne står stille i mange af døgnets 24 timer, siger Henrik Bruse Skougaard.

Det betyder, at bagerstaben skal udvides, så der også kan blive produceret i dagtimerne.

- Vi har en aftale med AB Catering i Nørresundby om leverancer og ved fra tidligere forespørgsler, at der også er mange andre, der ønsker brødleverancer rundt om i landsdelen.

- Det har vi haft svært ved at imødekomme tidligere, men med de nye produktionsforhold får vi muligheden. Og den vil vi udnytte, siger Henrik Bruse Skougaard.

I forvejen leverer Surdejsbageren til Skagen Fiskerestaurant og Guldsmedehotellerne - aftaler, der er kommet stand ikke mindst fordi Henrik Bruse Skougaards kompagnon er Jesper Winter fra Skagen Fiskerestaurant.

Brødlyset blev tændt

Henrik Bruse Skougaard selv er uddannet kok og selvlært surdejsbager.

Faktisk blev brødlyset tændt hos den unge kok, da han arbejde hos Tonny Kristensen i Snerlen i Strandby.

Tonny Kristensen var dengang begyndt at bage eget brød - en opgave, som Henrik Bruse Skougaard i den grad tog til sig.

Det fortsatte under hans senere ansættelse på Kunsten i Aalborg.

- Så surdejsbrød er simpelthen blevet den ild, der tænder mig, siger Henrik Bruse Skougaard.

Han åbnede Surdejsbageren i Aalborg i 2019 få måneder inden corona-nedlukningen.

Den kunne have betydet enden på det eventyr, men nedlukningen satte i den grad fart i Henrik Bruse Skougaards bageri - så han måtte rykke ind i nye og større lokaler i løbet af 2020.

God start

Nu fortsætter udviklingen så med det nye produktionsben og bageri i Skagen.

Og han er kommet godt fra start med en stærk fast stok af bagere med rod i det traditionelle bageri.

- Vi udfordrer hinanden. Jeg forsøger at give min viden omkring surdejsbrød fra mig til de dygtige bagere, som jeg heldigvis har fået mulighed for at fortsætte med, og omvendt indvier de mig i en verden omkring kager, jeg ikke vidste meget om, siger Henrik Bruse Skougaard.

Det er en proces, der vil føre frem til et nyt sortiment i bageriet - et sortiment, der består af de bedste dele fra det traditionelle bageri suppleret med de gode elementer, der ligger i surdejsbrød.

- Og så vil der hele tiden ligge ønsket om at forfine og kvalitetsløfte de enkelte produkter.

- Vi skal nørde, lege og have det sjovt. Det er den vej, der bringer det bedste frem i produkter, siger Henrik Bruse Skougaard.