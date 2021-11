Suveræne Birgit deler magten: - Det er det bedste for Frederikshavn Kommune

FREDERIKSHAVN:Ganske vist gik Socialdemokraterne to mandater tilbage ved kommunalvalget 2021 - fra 20 til 18 - men det ændrer ikke ved, at partiet stadig har et suverænt flertal i byrådet.

Borgmester Birgit Hansen (S) fik over 13.000 personlige stemmer, og så kan vinderen jo egentlig bare tage det hele.

Men sådan bliver det ikke.

Birgit Hansen vil fortsætte det brede samarbejde med partierne i byrådet.

- Det er det eneste rigtige, og det er det bedste for Frederikshavn Kommune, siger Birgit Hansen.

Dog kunne Nye Borgerlige ikke pege på Birgit Hansen som borgmester.

Pladserne fordeles således:

A får viceborgmesterposten, mens John Lamp Henriksen (K) bliver anden viceborgmester.

Birgit Hansen er født formand for økonomiudvalget.

Arbejdsmarkedsudvalg: A

Social- og sundhedsudvalg: A

Børne- og ungdomsudvalg: SF

Kultur- og fritidsudvalg: K

Teknisk udvalg: Mette Hardam.

Plan- og miljøudvalg: A

Desuden bliver det en socialdemokrat, som bliver formand for Frederikshavn Forsyning.