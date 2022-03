Svenske kampfly over Skagen: Derfor var de der

SKAGEN:Dansk og svensk forsvar har gennemført fælles træning, hvor kampfly fra de to lande blandt andet fløj ind over Skagen og ned gennem Jylland.

Et af Forsvarets fotos fra træningen viser en svimlende udsigt med de danske og svenske kampfly i luften over toppen af Nordjylland.

Formålet med de fælles flyvninger er at styrke det nordiske forsvarssamarbejde om suverænitetshåndhævelse - altså afvisning af for eksempel russiske krigsfly, hvis de kommer for tæt på eller ind i svensk eller dansk luftrum.

Både i dansk og svensk luftrum

Den fælles træning foregik sidste uge med danske F-16-kampfly og svenske JAS 39 Gripen-kampfly, og flyvningerne fandt sted i både Danmark og Sverige.

De danske og svenske kampfly trænede i tæt formation. Foto: Forsvaret

Den sikkerhedspolitiske situation i Europa er ændret med krigen i Ukraine. "Derfor er det ekstra vigtigt, at vi træner sammen med vores NATO-allierede og partnerlande", skriver Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse.

"Samtræning (er) vigtig for både vores landes forsvar og for piloternes kendskab til hinanden. Den viden kan både bruges i forbindelse med vores afvisningsberedskab, men også hvis civile fly får brug for Forsvarets og Flyvevåbnets hjælp", tilføjer Forsvarskommandoen.