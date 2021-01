Opsporet af systematisk test: Medarbejder i hjemmeplejen smittet med covid-19

KOMMUNEN: Frederikshavn Kommune døjer i disse dage med et hårdt smittetryk, og nu ser det ud til, at coronaen også har indsneget sig hos en af de ansatte i kommunens hjemmepleje.

En medarbejder i Bangsbo Hjemmepleje er nemlig blevet konstateret smittet med covid-19. Det oplyser Frederikshavn Kommune på sin hjemmeside.

Derudover meddeler den også, at der ingen nære kontakter er. Arbejdsgangene er blevet gennemgået under vejledning fra Regionens Infektionshygiejne. Det er sket for at afdække eventuelle smittekilder.

Desuden oplyser kommunen, at medarbejderen er blevet testet som led i systematisk test. Hjemmeplejen i Frederikshavn Kommune bliver testet mellem hver anden og sjette uge, alt efter, hvor slemt det står til med corona-situationen.

Du kan se, hvor smitten er placeret i Frederikshavn Kommune via dette link .

Foruden smittetilfældet hos Bangsbo Hjemmepleje, så er en elev i 10. klasse også konstateret positiv for corona, oplyser kommunen på sin hjemmeside. Eleven har dog ikke været i skole siden før jul, så ingen elever eller medarbejdere klassificeres som nære kontakter.