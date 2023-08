Syv nordjyske kommuner får del i særtilskud på 734 millioner kroner

Landets kommuner har haft mulighed for at søge om et ekstra økonomisk tilskud til budgettet for 2024.

37 kommuner har søgt. 20 af dem tildeles tilskud for i alt 733,5 millioner kroner.

Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er i år forhøjet med 350 millioner kroner.

Forhøjelsen blev aftalt med Kommunernes Landsforening (KL) i forårets aftale om kommunernes økonomi for 2024.

Det skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

- Jeg anerkender, at nogle kommuner står over for ekstraordinært store udfordringer for at få næste års budget til at hænge sammen. Og med forhøjelsen af særtilskudspuljen i år er det samtidig muligt at tildele de mest udsatte kommuner et tilskud, der kan mærkes, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V).

En del af puljen er i forvejen fordelt til fire kommuner i et udviklingssamarbejde. Også disse kommuner har haft mulighed for at søge om del i de ekstra penge i puljen.

Det drejer sig om Lolland, Læsø, Langeland og Mors.

De tre overordnede kriterier for fordelingen af særtilskud for 2024 er udmeldt på forhånd: Demografiske og socioøkonomiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer og vedvarende økonomiske udfordringer.

/ritzau/