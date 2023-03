Tæt på konkurs, men nu er Næstehjælperne igen klar til at uddele gratis mad

FREDERIKSHAVN:Så er der gode nyheder fra Støtteforeningen for Næstehjælperene Nord & Stop Spild Lokalt.

Foreningen, som hjælper mennesker i en udsat position - blandt andet med udlevering af madspild fra lokale dagligvareforretninger - var for nylig tæt på at måtte erklære sig konkurs.

Men nu er skuden vendt.

- Det er lykkedes med hjælp af både økonomisk og rådgivningsmæssig karakter, at Næstehjælperene Nord og Stop Spild Lokalt, som har til huse på havnen, nærmere bestemt Langerak 36, kan åbne igen. Det siger en glad Niels Munck, der er formand for støtteforeningen.

I første omgang vil man rette energien på Stop Spild Lokalt.

- Vi ved fra før vores krise, hvor vi var tæt på at lukke, at behovet for fødevarehjælp er større end nogen sinde i nyere tid. Vi planlægger derfor at åbne igen mandag 3. april, fortæller han.

Man kan i øvrigt holde øje med Facebook-siden for nærmere detaljer.

Formanden oplyser, at det føles fantastisk at kunne åbne igen, men, for der er jo altid et men:

- Selvom det er lykkedes at overleve, er vores økonomi stadigvæk skrøbelig. Støtteforeningen mangler støttemedlemmer og sponsorer. Et støttemedlemskab koster fra 100 kroner om året, men hvis vi skal overleve på det alene, skal vi have over 2000 medlemmer, så højere beløb vil blive modtaget med stor taknemmelighed, siger Niels Munck.

- Næstehjælperene Nord hjælper i snit 150 familier med at få det mad på bordet som de fleste af os da heldigvis tager for givet. Hvis du vil være en del støtteteamet, og dermed sikre en afgørende forskel for de mest trængte, som bliver en stadig væk større og større gruppe i vores samfund, kan du blandt andet støtte via Mobile Pay på 5314458, runder formanden af.