Nordjyde kørt ned på cykel: Var tæt på at gennemføre vanvidsløb

WEST VIRGINIA: Hverken siddesår eller nyresten kunne få den 55-årige nordjyske politikommissær Peter Skovbak til at stige af cyklen og opgive sit mål om at cykle små 5000 kilometer tværs over USA som deltager i ultracykelløbet "Race Across America".

Løbet startede 15. juni i Los Angeles på den amerikanske vestkyst og går gennem de 12 stater Californien, Arizona, Utah, Colorado, Kansas, Missouri, Illinios, Indiana, Ohio, West Virginia, Pennsylvania, før det slutter i Annapolis - hovedstaden i staten Maryland på den amerikanske østkyst.

Natten til lørdag dansk tid - efter 10 døgn i sadlen og med under 500 kilometer til målet i Annapolis - blev Peter Skovbak tvunget ud af løbet, da en af hans følgebiler blev påkørt bagfra nær byen West Union i staten West Virginia.

Det skete, efter at Peter Skovbak netop havde passeret checkpoint 45 af i alt 54.

Ved uheldet blev den 55-årige nordjyde også ramt og måtte en tur i asfalten, fortæller teamchef Andy Christensen fra Team Next Step, som Peter Skovbaks hold hedder, på holdets Facebookside.

"Alle 3 i bilen og Peter blev kørt på sygehuset til check og har det efter omstændighederne godt og alle forventes at komme sig", fortæller teamchefen.

Han fastslår, at både bil og cykel er skadet i et omfang, som gør det umuligt at fortsætte, selv om holdet efter mange døgns strabadser nærmest kunne skimte målet i det fjerne, da uheldet skete.

Han havde cyklet mere end 4400 kilometer, siden løbet startede for ti dage siden.

"Vi må konstatere, at vi slap nådigt fra uheldet, og at RAAM er og bliver et uforudsigeligt og på mange måder ubarmhjertigt løb", konstaterer Andy Christensen.

Peter Skovbak og Team Next Step har næsten 1700 følgere på deres Facebookside, og mange af dem har i timerne efter nyheden om uheldet sendt kærlige tanker og opmuntring til den cyklende politikommissær og hans hold af ledsagere, mens de nu slikker sårene i stedet for at kæmpe sig de sidste kilometer mod målstregen.