Taffel-nostalgi i nordjysk sand: Niels vil give posen et meningsfyldt hjem

Forleden fik Naturstyrelsen tilsendt et noget opsigtsvækkende foto.

I juni 2020 fandt langelænder-turisten Niels Kristensen og familien en chipspose fra 1974 i den enorme sandklit Råbjerg Mile.

Ifølge både finderen og Naturstyrelsen tyder det på, at posen har været en tur under milen.

Råbjerg Mile flytter sig en smule fra år til år, og det har dermed taget chipsposen omkring 46 år, før den kom ud på bagsiden af sandbakkerne.

Og chipsposen var og er i nærmest perfekt stand.

- Det var skægt. Posen er påfaldende velbaret og må have ligget helt stille under sandet i ly fra nedbør, siger Niels Kristensen.

- Hvad er oddsene for at finde en halvtreds år gammel pose i den tilstand? spørger han retorisk.

- Der må have været en skoleklasse eller en flok turister, som har gået forbi i 1974 og smidt den i milen. Derefter har noget vind dækket chipsposen med sand og bevaret posen i alle årene, siger Niels Kristensen. Privatfoto: Niels Martin Kristensen

Han er selv fra 1974. Chipsposen har siden da haft en tilværelse i den naturentusiastiske langelænders hjem.

I forbindelse med et større oprydningsarbejde i hjemmet faldt han igen over posen. Nu var det ifølge Niels Kristensen tid til at give posen en ny, meningsfuld tilværelse.

- Jeg kontaktede Naturstyrelsen i håb om, at man havde et mindre hus med små betydningsfulde ting i. Hvis man havde det, kunne det give mening at have chipsposen i en montre, siger Niels Kristensen.

Det var dog ikke tilfældet. I stedet fik posen et nyt liv på de sociale medier.

- Det er sjovt, at der kommer alle mulige vinkler på det i kommentarfeltet, siger Niels Kristensen.

Ryd op efter jer selv

Budskabet i Naturstyrelsens Facebook-opslag er ikke til at tage fejl af.

- Husk at tage jeres skrald med hjem fra naturen. Det forsvinder ikke af sig selv, skriver styrelsen.

Skrald kan flyde i hundrede år Når affald smides i naturen, begynder det at blive nedbrudt til mindre dele. Nogle ting forsvinder hurtigt, mens andre ting kan ligge i mange hundrede år. Organisk materiale - altså ting som oftest er naturligt forekommende - bliver nedbrudt på få uger. Det kan eksempelvis være æbleskrog, dyrs efterladenskaber eller døde dyr. Uorganisk materiale - altså ting som oftest ikke er naturligt forekommende - ligger derimod i mange hundrede år. Det kan eksempelvis være plastik, glas og metalstykker. De fleste uorganiske materialer nedbrydes oftest af vejr og vind. Da det er en langvarig proces, ligger de materialer mange år i naturen. Døde dyr, madrester (eksempelvis æbleskrog) og hundeefterladenskab: 2 uger

Appelsin- og bananskræller: 2-5 uger

Aviser: 3 – 12 måneder

Mælkekartoner: op til 2 år

Ispapir: op til 2 år

Cigaretskod: 1 - 5 år

Tyggegummi: op til 5 år

Ispinde: op til 10 år

Materialer i nylon: 30-40 år

Kapsler: op til 100 år

Plastikposer: op til 500 år

Plastikflasker: op til 500 år

Aluminiumsdåser: op til 500 år

Cykler – mere end 1000 år

Flasker og glas: op til 1.000.000 år Kilde: Institut for Miljøvurdering VIS MERE

For finderen selv er affald i Råbjerg Mile eller naturen generelt ikke et stort problem i Danmark.

- Vi har en god kultur med hensyn til at rydde op efter os selv. Derudover er der en masse lokale initiativer og fokus på at nedbringe den skrald, der er, siger han.

Taffel-chipsposen er fortsat i finderens hjem, men han er åben for at afhænde den til andre.

- Hvis der kommer nogen, som har et meningsfyldt sted at have chipsposen, hører den bedre hjemme hos dem.