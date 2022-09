Tagdækker faldt i døden under besøg af Arbejdstilsynet

3F:Arbejdstilsynet var tilfældigvis på tilsynsbesøg på byggepladsen, da en tagdækker mandag 19. september kom ud for en fatal arbejdsulykke hos Bb Biogas ved landsbyen Smidstrup nord for Vrå i Nordjylland.

Det skriver Fagbladet 3F.

Her arbejdede den 38-årige mand fra Frederikshavn på taget af en tilbygning, der er ved at blive opført ved biogasanlægget. Taget ligger i jordhøjde henover en kælder, og fra kælderen skulle der føres to skorstene op gennem to åbninger i taget på hver 60 gange 60 centimenter.

Over begge åbninger var der lagt en løs plade af krydsfiner, og da den 38-årige tagdækker fjernede den ene plade for at gøre plads til en skorsten, faldt han flere meter og landede med hovedet først på betongulvet i kælderen.

Daniel Overgaard Pedersen, medejer af Bb Biogas, stod i kælderen sammen med to tilsynsførende fra Arbejdstilsynet, da ulykken skete.

- Der lød et brag, og vi løb hen for at se, hvad det var, som var faldet ned, siger Daniel Overgaard Pedersen.

- Jeg kunne se, at der kom lys ned i kælderen fra den ene åbning i taget. Her var pladen væk, men der lå ikke noget under åbningen nede i kælderen. Så løb vi hen til den anden åbning. Her lå pladen på taget stadig på, men dér fandt vi manden. Det var voldsomt, og det er surrealistisk, at ulykken skete, mens Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg, siger han.

Daniel Overgaard Pedersen oplyser, at der med det samme blev slået alarm, og at en arbejder på byggepladsen og den ene tilsynsførende ydede førstehjælp på stedet.

Det bekræfter Arbejdstilsynet overfor Fagbladet 3F.

Den hårdt kvæstede mand blev efterfølgende fløjet i en akutlægehelikopter til Aalborg Universitetshospital, hvor han tirsdag 20. september afgik ved døden, da der blev slukket for hans respirator.

Daniel Overgaard Pedersen vurderer, at tagdækkeren i stedet for at trække pladen væk fra åbningen, er kommet til at tage fat i den ene ende af pladen for at rejse den op og fjerne den.

- Dermed har han formentlig mistet balancen eller er trådt et skridt frem og er faldet ned. Og bagefter er pladen tilsyneladende så faldet ned over åbningen igen, siger han.

Ifølge Daniel Overgaard Pedersen var pladerne lagt henover åbningerne i betondækket for netop at forhindre, at arbejderne på byggepladsen kunne falde ned.

Han oplyser, at han er meget berørt af ulykken, der er den anden dødsulykke på biogasanlægget.

I januar 2017 mistede en 56-årig mand livet, da han under udgravninger på adressen blev levende begravet og fundet livløs over seks meter nede i en udgravning.

- Det er tragisk, og jeg har spekuleret over, om der er ting, som jeg kunne havde gjort anderledes. Som bygherre har jeg ansvaret for, at adgangsvejene på byggepladsen er i orden. Men jeg har jo købt en entreprise og fået en entreprenør og håndværkere til at udføre opgaverne. Hvordan de udfører arbejdet, har jeg ikke noget at gøre med som bygherre, siger Daniel Overgaard Pedersen.

- Men jeg er ked af ulykkerne, og mine tanker går til den afdøde tagdækker og hans efterladte, siger han.

Ifølge Licitationen – Byggeriets Dagblad, der har fået aktindsigt i ulykken hos Arbejdstilsynet, faldt tagdækkeren fire meter ned og ramte en motorblok og derfra videre ned på betongulvet.

Afstanden fra taget til betongulvet i kælderen blev målt til 6,1 meter, og Arbejdstilsynet reagerede efter ulykken ved at give et strakspåbud til Hetag Nordjysk Tag A/S i Hjallerup, hvor tagdækkeren var ansat.

Strakspåbuddet betyder ifølge Licitationen, at virksomheden skal sikre, at de ansatte kan arbejde og færdes på taget uden at styrte ned. For eksempel ved at etablere rækværk, skærme eller net. Som det er kutyme efter arbejdsrelaterede dødsulykker og alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne, overvejer Arbejdstilsynet desuden, om virksomheden skal politianmeldes eller have en bøde.

Den 38-årige mand er den tredje tagdækker, der er død i en arbejdsulykke i Danmark i år. Alle tre var medlemmer af 3F.

Fagbladet 3F har været i kontakt med Hetag Nordjysk Tag A/S i Hjallerup. Her ønsker man ikke at kommentere dødsulykken eller strakspåbuddet.