Mand i fyrrene flygtede på knallert: Blev indhentet og anholdt på stedet

SKAGEN:Nordjyllands Politi har anholdt to mænd, der blev taget af en overvågningskamera på fersk gerning, mens de var i gang med et indbrud. Det skriver politiet i døgnrapporten.

Meldingen om indbruddet kom lidt over midnat fredag 19. marts, hvor to mistænkelige personer var blevet set på et overvågningskamera. Begge havde arbejdstøj på og var udstyret med en lommelygte - et godt tegn på, at nogen skummelt kunne være under opsejling.

Derfor blev der sendt en patruljevogn mod nord, og selv om betjentene ikke umiddelbart fandt nogen personer på stedet, så blev de og runderede i området; og det gav pote.

En af betjentene fik øje på to mænd, der passede signalementet, og de forsøgte begge at stikke af, da de blev råbt an. Den ene - en mand i 40erne - kørte fra stedet på en knallert, men det lykkedes hurtigt for betjentene at få fat i ham, så han kunne blive anholdt og sigtet for forsøg på indbrud.

I knallertens opbevaringsrum fandt betjentene forskelligt værktøj, der kan bruges til at begø indbrud med, en lommelygte og en walkie-talkie. Desuden virkede manden påvirket, og en narkotest gav udslag på amfetamin.

Efterfølgende ransagede politiet mandens bopæl, hvor der blev fundet en ulovlig kniv, to knojern og adskillige bøtter med amfetamin.

Han endte derfor med at blive sigtet for forsøg på at begå indbrud, overtrædelse af våbenloven, salg af narkotika samt for at køre motorkøretøj i narkoåpvirket tilstand.

Den videre efterforskning i sagen bragte den anden mand i sagen for dagen, der var tale om en 45-årig mand, der er blevet sigtet for forsøg på indbrudstyveri.