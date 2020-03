Taget på parcelhus i Skagen totalskadet ved brand

SKAGEN:Ingen kom til skade, og indboet fik ikke større skader, da en ildebrand lørdag aften raserede tagkonstruktionen i et parcelhus på Peter Andersens Vej i Skagen. Til gengæld er tagkonstruktionen totalt ødelagt, lyder det fra indsatsleder Jørgen Pedersen.

- Umiddelbart ser det ud til, at beboelsen er sluppet for de værste skader. Der er dog fyldt med røg overalt, så der vil nok være røgskader, lyder det fra indsatslederen under slukningen.

10 mand fra Skagen, to fra Frederikshavn og en kran fra Frederikshavn var med i arbejdet med at inddæmme branden, der af endnu ukendte årsager opstod ved 21-tiden lørdag.

På det tidspunkt var der en teenager og en hund til stede i huset, men ingen led overlast ved branden, fortæller indsatslederen.

Ilden var under kontrol ved 22.30-tiden, men Jørgen Pedersen venter, der vil være brandfolk på stedet indtil en gang ud på natten.