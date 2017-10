Talentsportsklasser har fået god start

FREDERIKSHAVN: Med et deltagerantal i øjeblikket på 56 elever er talentsportsklasserne kommer godt fra land på Frydenstrand Skole i Frederikshavn, hvor tilbuddet om at dyrke eliteidræt i 7.- 9. klasse således er blevet godt modtaget af de potentielle elever.

Og nu er det tiden for nye elever i 6.- 8. klasse at overveje, om interessen for idræt er så stor, at man gerne vil bruge to ugentlige morgener til at være med i talentsportsklassernes morgentræninger mandage og onsdage fra kl. 8-9.30.

- Men talentsportsklasserne er meget mere end morgentræning, siger Brian Høj, der er sportskoordinator på projektet.

- I talentsportsklasserne får eleverne optimale muligheder for at kombinere skole og sport. Skolegangen vægtes højt, og eleverne har samme obligatoriske fag som de andre klasser på samme årgang. Der er dog mulighed for en yderligere fleksibilitet i forhold til eventuelle konkurrencedage, kampe med mere, men det forventes naturligvis, at eleverne prioriterer skolearbejdet højt.

Udover de to obligatoriske træningspas om morgenen mandage og onsdage, er der indlagt mobilitetstræning i idrætstimerne ved siden af pensum.

- Morgentræningen har fokus på individuel teknik træning samt fysisk træning, som dækker over koordinations-, bevægelses-, smidigheds- og styrketræning.

- Eleverne arbejder blandt andet ud fra egne målsætninger for at lære at tage ansvar for egen træning og udvikling, fortæller Brian Høj.

Dygtige trænere

Trænersiden har kompetente folk som fodboldtræner Nikolaj Dorff Kristensen, floorballtræner Lars Mølgaard Jespersen og håndboldtræner Morten Holmen. De sportsgrene, som antalsmæssigt er mindre repræsenteret, har Brian Høj selv ansvaret for udover at være talentsportsklassekoordinator.

Mere end træning

Men det handler ikke kun om træning for talentsportsklasseeleverne. Der er tilknyttet en mental coach, som kører sessioner på alle klassetrin. Benefit fysioterapi sørger for, at eleverne får den tilstrækkelige hjælp, hvis uheldet er ude. Frederikshavn Gymnasium hjælper med afholdelse af to årlige testdage på fysiske parametre samt et seks timers kostforløb på alle klassetrin for at gøre eleverne mere bevidste om, hvordan kost påvirker præstationer.

Optagelse

- For at komme i betragtning til en plads i talentsportsklasserne skal eleven og elevens forældre udfylde ansøgningsskema, elevens klub og nuværende skole skal ligeledes udfylde ansøgningsskemaer, og efterfølgende er der en sportslig optagelsesprøve med en udefrakommende censor samt en skriftlig skoletest i dansk og matematik for at klarligge elevens niveau, fortæller Brian Høj.

Yderligere indkaldes eleven og elevens forældre til en samtale med koordinator Brian Høj og skoleleder Per Nielsen, hvis man er vurderet egnet til talentsportsklasserne.

Der er åbent for ansøgning frem til 10. november. Der er mulighed for at søge om optagelse fra januar 2018 eller august 2018, og der kommer ikke flere optagelsesrunder før november næste år.

Mandag den 30. oktober afholdes der et informationsmøde på Frydenstrand skole kl. 19.00-20.00., og mandag den 18. december får kommende elever besked om optagelse i talentsportsklasserne i Frederikshavn.