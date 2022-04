Tandlægeklinik ryger på tvangsauktion og det er en lettelse

Midt i Skagen ligger en ejendom, som ryger på tvangsauktion 9. maj. Nærmere bestemt er der tale om Holstvej 16. Her havde Jesper Hatt tandlægeklinik, som han forgæves forsøgte på at sælge. Firmaet bag klinikken er gået konkurs og det samme er Hatt ejendomme.

Og der var anden ingen udvej oplyser Jesper Hatt

- I en alder af 42 år, var jeg tvunget til at stoppe med at praktisere som tandlæge, af helbredsmæssige årsager. Efter 2 timers arbejde ved tandlægestolen mister jeg følelsen i flere fingre på begge hænder. Jeg får så voldsomme smerter i ryg, nakke og skuldre, at jeg kun med maksimal dosis smertestillende medicin, er i stand til at praktisere. Hvis jeg var fortsat med at arbejde, ville jeg have været til skade for patientsikkerheden:

Jesper Hatt fortæller, at han 20. december 2018 havde sin sidste arbejdsdag, som tandlæge. 1. marts 2019 lukkede tandlægen.dk klinikken i Skagen.

- Min forretningspartner (Tandlægen.dk) og jeg i gangsatte en intensiv jagt på en tandlæge, der kunne overtage min position. Der blev brugt almindelige og utraditionelle forsøg, herunder headhunter, i et forsøg på at finde en tandlæge. Desuden forsøgte vi at sælge klinikken. Alt sammen uden held, på trods af, at klinikken havde et godt ry og havde en standard, der var internationalt anerkendt, forklarer han.

Aktuelt er der 400 ubesatte tandlægestillinger på landsplan. Han formoder situationen er den samme for tandplejere.

- Denne ekstreme ubalance, gør det nærmest håbløst, at finde arvtagere til klinikker i udkantsdanmark. Selv i hovedstadsområdet, er der ekstrem konkurrence om at tiltrække de rette tandlæger og tandplejere.

Derfor måtte det gå som det gik. Da klinikken lukkede, var der ikke længere et grundlag for Tandlægerne Hatt Aps.

- Efter at have afviklet alle aktiviteter i selskabet, valgte jeg at fratræde som direktør for at få tvangslukket selskabet. Det samme skete i Hatt ejendomme Aps og i tandlægerne Hatt Holding Aps, siger han.

Salget af Holstvej 16 har trukket ud.

- Sparekassen Vendsyssel (nu Sparekassen Danmark) har haft en interesse i, at holde selskaberne kørende indtil nu, da banken havde en forventning om, at ejendommen ville kunne sælges med en forholdvis høj fortjeneste, oplyser Jesper Hatt.

- Det er ikke lykkedes at sælge huset, hvorfor vi nu imødeser en tvangsauktion af ejendommen 9. maj med glæde, slutter Jesper Hatt og tilføjer:

- Herefter vil selskaberne definitivt lukke, hvilket vil frigøre ressourcer hos os, så vi kan begynde at fokusere på fremtiden, frem for fortiden.