Teknisk Udvalg går videre med klimasikring ved Kandestederne

KANDESTEDERNE:Mandag aften havde Teknisk Udvalg i Frederikshavn Kommune møde, og her blev det besluttet, at man vil foretage såkaldt klimasikring af grøfterne ved Kandestedvej.

Forslaget blev stillet med henblik på at sikre sig, at vejen i fremtiden kan få afløb for vandet, hvis der kommer nedbørsmængder i samme størrelsesorden som denne vinter.

Formand for Teknisk Udvalg, Karsten Thomsen (S) fortæller, at det var et enigt udvalg, der traf beslutningen om, at man skulle klimasikre grøfterne.

- Det er nødvendigt at gøre noget, siger Karsten Thomsen.

Han uddyber, at man har givet Center for Park og Vej bemyndigelse til at starte projektet allerede nu, men at man ligeledes vil lave en fornyet vurdering, hvor man vil undersøge, om projektet skal udvides fra de oprindelige 1,8 km. på Kandestedvej.

Der er som udgangspunkt afsat 600.000 fra Dispositionspuljen til projektet.