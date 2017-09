Tekniske problemer sendte Læsøfærgen på lang sejltur

FREDERIKSHAVN: Klokken 16.50 mandag eftermiddag stævnede færgen Margrete Læsø ud fra Frederikshavn mod Læsø med 83 passagerer ombord.

Men da skibet nåede Læsø en times tid senere, kunne de 38 biler ikke komme fra borde, skriver TV 2.

- Vi sad i bilen på vogndækket og ventede i 45 minutter, da én fra besætningen kom og bankede på ruden og fortalte, at de ikke kunne åbne porten, siger passager Christian Breum Hansen til TV 2.

Efter endnu en times ventetid, vendte færgen rundt og sejlede tilbage mod Frederikshavn. Stadig med passagererne ombord.

Hydraulikken driller

Færgeselskabet Læsø oplyser, at det er tekniske problemer med hydraulikken i den ene af færgens porte, som betyder, at porten ikke kan åbne. I Frederikshavn kan færgen lægge til med bagenden, og på den måde flyttes bilerne til selskabets anden færge, Ane Læsø, som så vil tage biler og passagerer med til Læsø, hvor færgen forventes at være fremme kl. 23.

- Det er beklageligt, at passagererne har siddet ombord siden klokken 16.50, men teknikken vil ikke altid, som vi gerne vil, siger chefkaptajn Jan Wiis Rulle til TV 2.

Ifølge chefkaptajnen vil færgen Ane Læsø dække Læsøfærgens drift fra tirsdag morgen.

Sidste år i september var der også problemer med Læsøfærgen Margrete Læsø. Dengang sejlede færgen ind i en mole i Frederikshavn.