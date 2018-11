Telebutik ribbet for iPhones under Black Friday: Personale opdagede intet

FREDERIKSHAVN: Midt under den store indkøbsdag Black Friday i fredags, blev Telia i Danmarksgade i Frederikshavn udsat for et frækt indbrud.

I løbet af aftenen lykkedes det en ukendt gerningsmand at bryde en nøgleboks ved bagdøren op.

Og med nøglerne i hånden skaffede han sig adgang til personalerummet og videre ind i lagerrummet.

Her stjal indbrudstyven hele 50 iPhones til en værdi af flere hundredetusinde kroner, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi.

Det var først, da personalet i telebutikken skulle lukke omkring klokken 22, at de opdagede, at de var blevet ribbet for de dyre smartphones.

Fire andre butikker i Danmarksgade har været ramt af indbrud i starten af november.

Ved de indbrud skaffede gerningsmændene sig dog adgang ved at smadre en rude i butiksfacaden og gik målrettet efter kontanter.