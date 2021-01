Terese gider ikke mere brok: - Folk tror, at alle vores turister drikker sig fulde og sviner i gaderne

SKAGEN:Folk, som bor uden for Skagen, har efterhånden fået det indtryk, at alle vores turister drikker sig fulde, sviner i gaderne og tager hjem igen.

Sådan siger Terese Holm Hallgreen.

Hun er 30 år og arbejder som klubmedarbejder i Ungdomshuset. Bortset fra et år i London, har hun boet hele sit liv i Skagen, og lad det være sagt med det samme: Terese Hallgreen er vild med at bo i Danmarks nordligste by.

Derfor er hun for længst blevet træt af at høre på de skagboer, som mener, at byen er under afvikling på grund af turisterne.

Der er blandt andet blevet talt højt om, at Skagen har en rendyrket masseturisme og lalleglad partyturisme, som er i fuld gang med at kvæle byen.

For ikke at tale om en kraftig kritik af de restauratører, som i højsæsonen spiller så larmende musik, at Skagen midtby efterhånden ikke er egnet til beboelse.

Tæt på turisterne

Som regel er det restauratører, politikere samt medlemmer af byens foreninger, som skændes højlydt. Sjældent hører vi fra Skagens ungdom og de ”almindelige” skagboer.

Før nu.

Terese Hallgreen har arbejdet i mange år i restaurationsbranchen i Skagen og har et godt kendskab til turisterne.

Hun er bekymret for, at Skagen er ved at få et dårligt omdømme.

- Jeg elsker de fire sommermåneder med masser af turister. Men jeg er også vild med de stille måneder om vinteren. Foto: Bente Poder

På blandt andet de sociale medier har hun kunnet se, at flere svenske og norske turister har stillet spørgsmålstegn ved, om de i det hele taget ønsker at holde ferie i Skagen længere.

- Skagen har et kæmpe segment af turister, som ikke længere kan se, hvorfor de skal komme, hvis for eksempel ikke der er mulighed for at slappe af og hygge sig til noget musik.

- Man skal først og fremmest huske, at langt de fleste, som bor i Skagen, lever fint med turisterne. Én ting er, hvordan der er i Skagen i uge 29 med livemusik og fulde folk. Men hen over sommerperioden er det jo lige så meget børnefamilier og pensionister, som kommer herop. Derfor er det et helt forkert billede af Skagen, som bliver tegnet, siger Terese Hallgreen.

Skagens DNA

Hun mener, at det ligger i Skagens DNA, at der er lidt liv og glade dage med levende musik om sommeren. Sådan har det nærmest altid været.

- Samtidig skal man huske, at hvis der kom færre turister ville en række butikker og restauranter hurtigt få det svært økonomisk, fordi overskuddet bliver tjent hjem i løbet af tre eller fire måneder. Den gode indtjening om sommeren betyder jo, at både butikker og en række restauranter også har åbent om vinteren til glæde for de fastboende. Derfor har Skagen brug for alle vores turister, siger Terese Hallgreen, som dog ikke bare afviser al den kritik, som har været fremført omkring for eksempel livemusik i midtbyen.

Regler er nødvendige

Hun er helt med på, at der skal være regler omkring musikken, fordi ”alle skal kunne være i Skagen”.

Langt de fleste skagboer er heldigvis rigtig glade for turisterne, siger Terese Hallgreen. Foto: Bente Poder

Derfor er det helt i orden, at politikerne laver regler for hvor ofte og hvor højt, der må spilles. Men det er så til gengæld vigtigt, at reglerne tilgodeser alle parter.

Terese Hallgreen erkender da også, at hun selv kan blive en anelse frustreret over de mange turister.

Men så består kunsten i at tage en stille og rolig dialog med turisterne for at få en debat om, hvordan fastboende og turister kan være i Skagen samtidig.

Mødet med en fuglekigger

Tag for eksempel dengang Terese Hallgreen var ude at ride og kom i fuld galop på en ridesti omkring Den Tilsandede Kirke.

Pludselig opdagede hun, at der få meter fra hende lå en mand tværs over ridestien.

Det viste sig, at manden var fuglekigger, som Skagen har rigtig mange af.

Og den pågældende fuglekigger havde netop fået øje på en sjælden fugl inde i en busk.

Terese Hallgreen steg ned fra hesten og forklarede manden, at det er helt fint at være interesseret i fugle. Men at det altså er livsfarligt at ligge tværs over en ridesti. Hvorefter den pågældende turist kunne glæde sig over at få en lektion om ridestier i området og om, hvordan reglerne er på stierne.

Terese Hallgreen optrådte nærmest som en turistguide. Og fuglekiggeren følte, at han fik en vigtig dialog med ”en af de lokale”.

- Det bedste ved Skagen er de fire måneder om sommeren med masser af musik og masser af liv. Og når du så træder ind i september, er man måske ved at være lidt træt af de mange mennesker. Så kommer en vinter, hvor her bare er stille og roligt. Herefter kommer foråret, og vi begynder at savne det pulserende liv, og så begynder det hele forfra. Det er denne fantastiske vekselvirkning, jeg elsker mest ved Skagen, siger Terese Hallgreen.